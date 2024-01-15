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Ремонт водопровода на Чернышевского завершился поздно вечером в воскресенье

Ремонт водопровода на Чернышевского завершился поздно вечером в воскресенье

15 января 2024, 06:20
Фото: Новогор-Прикамье
Обновлено более 30 метров водовода.

Санация магистрального трубопровода по ул. Чернышевского, 23 в Перми завершена 14 января к 22:00. Затем специалисты «НОВОГОРа» приступили к постепенному заполнению водовода и полностью восстановили нормативное давление в сети водоснабжения, сообщают в компании «НОВОГОР-Прикамье».

Работы велись два дня круглосуточно. Все это время без воды были жильцы близлежащих домов. В сложных температурных условиях специалисты «НОВОГОРа» совместно с подрядной организацией обновили более 30 метров магистрального водовода диаметром почти полметра. Работы провели с минимальными раскопками, чтобы не нарушать трамвайную полосу.

Напомним, что работы анонсировал глава Перми Эдуард Соснин.

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#Пермь#Новогор-прикамье#Новогор#Вода#Вода в перми
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