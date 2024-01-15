Сибирский хаски за миллион. Сколько стоят самые дорогие собаки в Перми

В Перми можно отхватить болонку за 160 тыс. рублей. За такую цену предлагают взять одну из двух девочек. Родители щенят живут вместе. Родились они 23 октября прошлого года. Изначальная цена за болонок была 180 тыс. рублей, но позже снизилась на. Хозяева планировали отдать мальтипу еще в конце декабря, но пока щенята не нашли хозяев.