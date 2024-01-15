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Сибирский хаски за миллион. Сколько стоят самые дорогие собаки в Перми

Сибирский хаски за миллион. Сколько стоят самые дорогие собаки в Перми

15 января 2024, 08:51
Фото: Kandinsky
Ест только мясо и кошачьи какашки, пишут хозяева самого дорогого пса в объявлении.

Многие американцы вписывают своих собак в завещания, сообщает Юридический центр права животных Мичиганского государственного университета. Поэтому в США много псов-богачей, которые после смерти хозяина получают огромное состояние. Судя по стоимости собак в Перми, многие из них сами могут стать неплохим активом, который можно завещать родным.

Хаски за миллион

Ровно 1 млн рублей просят хозяева за сибирского хаски. Самая дорогая собака Перми живет в Ленинском районе. В объявлении также указано, что хаски ест только мясо и «кошачьи какашки». А еще пес любит путешествовать и дальние поездки в машине.

Фото: Авито

Щенки Тибетского мастифа

Не только дорогим, но и самым плюшевым, оказался выводок щенят Тибетского мастифа. В объявлении указана цена в 200 тыс. рублей за «собакоребенка». Щенки родились в деревне Заболото Пермского муниципального округа. Отмечается, что порода имеет китайские и монгольские корни. По остальным интересующим вопросам можно спросить по телефону.

Фото: Авито

Настоящие мальтипу F1

В Перми можно отхватить болонку за 160 тыс. рублей. За такую цену предлагают взять одну из двух девочек. Родители щенят живут вместе. Родились они 23 октября прошлого года. Изначальная цена за болонок была 180 тыс. рублей, но позже снизилась на. Хозяева планировали отдать мальтипу еще в конце декабря, но пока щенята не нашли хозяев.

Фото: Авито

Микродевочка чихуа

В Перми для ценителей собак мелких пород продается чихуахуа за 130 тыс. рублей. В объявлении указано, что щенок очень маленького размера и только для ручек. Все необходимые документы имеются. Считается, что собаки этой породы очень активные и веселые, а еще очень удобные в транспортировке.

Фото: Авито

Курцхаар

Хозяева немецкой короткошерстной легавой готовы отдать в хорошие руки подготовленного кобеля за 150 тыс. рублей. Имеются документы РОРС, РКФ, а также диплом. Порода курцхаар — охотник-универсал. Собаки могут быть как наводчиками, так и апортировать добычу.

Фото: Авито

Той-пудель

Примерно за 120 тыс. за каждого предлагаются щенки той пуделя. Щенки разного окраса: девочка абрикосового цвета, девочка чернo-подпалого цвета, кобель коричневo-подпалого цвета. Указано, что все щенки с документами, привиты.

Фото: Авито

Мальтезе

К бронированию предлагается выводок щенков мальтезе за 100-150 тыс. рублей за каждого. В объявлении отмечено, что порода корейских кровей, родители щенят — чемпионы. Всем сомневающимся хозяева предлагают посмотреть маленьких мальтезе по видеосвязи. Кроме того, имеется документы РКФ, подтверждающий, что собаки чистокровны и зарегистрированы во Всероссийской единой родословной книге ВЕРК.

Фото: Авито
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#Пермь#Собаки#Авито#Сибирский хаски#Тибетский мастиф#Мальтипу#Болонка#Мальтийская болонка#Чихуахуа#Курцхаар#Немецкая короткошерстная легавая#Той-пудель#Мальтезе#Питомник
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