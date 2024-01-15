Синоптик рассказал, какой будет погода на Крещение в Пермском крае

Минимальная температура воздуха в регионе достигнет около -18°, а на юге будет холоднее — ниже -20°, рассказал Properm.ru доктор географических наук и инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. В то же время прогнозируется слабый ветер.