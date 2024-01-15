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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Какой будет погода в Перми и Пермском крае на Крещение Господне 19 января

Синоптик рассказал, какой будет погода на Крещение в Пермском крае

15 января 2024, 10:50
Фото: Виктор Михалев / properm.ru

Какой будет погода в Перми и Пермском крае на Крещение Господне 19 января

Специалисты прогнозировали теплую неделю. Будет ли такой ночь на 19 января.

В Прикамье ночь с четверга на пятницу, 19 января, когда состоятся Крещенские купания, будет единственной морозной на этой неделе.

Минимальная температура воздуха в регионе достигнет около -18°, а на юге будет холоднее — ниже -20°, рассказал Properm.ru доктор географических наук и инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. В то же время прогнозируется слабый ветер.

Ранее специалисты проекта «Метеоролог и я» сообщали, что текущая неделя в Прикамье будет намного теплее прошлой. С 15 по 21 января в Пермском крае ожидается небольшой снег, а на востоке региона — сильные снегопады.

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#Общество#Регион#Пермь#Погода#Крещение#Крещение Господне
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