Синоптик рассказал, какой будет погода на Крещение в Пермском крае

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В Прикамье ночь с четверга на пятницу, 19 января, когда состоятся Крещенские купания, будет единственной морозной на этой неделе.
Минимальная температура воздуха в регионе достигнет около -18°, а на юге будет холоднее — ниже -20°, рассказал Properm.ru доктор географических наук и инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. В то же время прогнозируется слабый ветер.
Ранее специалисты проекта «Метеоролог и я» сообщали, что текущая неделя в Прикамье будет намного теплее прошлой. С 15 по 21 января в Пермском крае ожидается небольшой снег, а на востоке региона — сильные снегопады.