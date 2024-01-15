Сотрудников «ОДК-Пермские Моторы» попытались сократить после конфликта с начальником

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Сотрудников АО «ОДК-Пермские Моторы» попытались сократить, сообщает пермское краевое отделение КПРФ. На сайте отделения сказано, что сотрудники жаловались на то, что к ним неуважительно относится начальник цеха. После очередного коллективного обращения работникам заявили, что их участок цеха ликвидируется.
Многих перевели на новый участок, но не всех. Те, кого не пригласили на новый участок, заявили о своем праве преимущественного оставления на работе. После этого участок, который планировалось ликвидировать, перевели в режим простоя. Процедуру сокращения остановили.
В КПРФ отмечают, что сотрудникам так и не предложили устроиться на новый участок — им аннулировали пропуска, попасть на рабочее место сейчас невозможно. Сейчас направлен запрос в Генпрокуратур РФ, чтобы надзорное ведомство проверило законность сокращения и режима простоя.
АО «ОДК-Пермские Моторы» производит авиадвигатели для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа.