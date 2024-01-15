Спасатели напомнили пермякам о мерах безопасности во время Крещенских купаний

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
В праздник Крещения Господня, отмечаемый ежегодно 19 января, православные жители Пермского края и других регионов устраивают традиционные купания в купелях. По состоянию на понедельник, 15 января, в текущем году в Прикамье будет организовано 53 места для купания.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют окунаться только в специально оборудованные купели. При этом нужно соблюдать следующие меры безопасности:
Погружение в ледяную воду противопоказано людям с хроническими тяжелыми заболеваниями, например, к их числу относятся диабет, острые бронхиты, сердечно-сосудистые болезни, пневмония, астмы, болезни системы мочевыводящих путей и почек. Спасатели просят купаться на Крещение только будучи специально подготовленными.