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Как жителям Пермского края безопасно искупаться на Крещение

Спасатели напомнили пермякам о мерах безопасности во время Крещенских купаний

15 января 2024, 08:42
Фото: Виктор Михалев / properm.ru

Как жителям Пермского края безопасно искупаться на Крещение

Нырять с головой в прорубь ни в коем случае не стоит.

В праздник Крещения Господня, отмечаемый ежегодно 19 января, православные жители Пермского края и других регионов устраивают традиционные купания в купелях. По состоянию на понедельник, 15 января, в текущем году в Прикамье будет организовано 53 места для купания.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют окунаться только в специально оборудованные купели. При этом нужно соблюдать следующие меры безопасности:

  • не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
  • перед окунанием в прорубь обязательно сделайте разминку и пробежку, чтобы разогреть тело;
  • медленно подходите к проруби в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы не потерять чувствительность ног;
  • лучше всего окунаться по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;
  • никогда не ныряйте и не прыгайте в прорубь, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;
  • при входе в купель быстро достигайте нужной глубине, но не плавайте;
  • не находитесь в проруби дольше одной минуты во избегание общего переохлаждения организма;
  • не допускайте купания детей без участия взрослых и не оставляйте их без присмотра;
  • при выходе из воды держитесь за поручни, ведь сорвавшись можно уйти под лед, и обязательно попросите окружающих помочь вам.
  • после купания сразу же разотрите тело полотенцем, наденьте сухую одежду и выпейте горячий чай.

Погружение в ледяную воду противопоказано людям с хроническими тяжелыми заболеваниями, например, к их числу относятся диабет, острые бронхиты, сердечно-сосудистые болезни, пневмония, астмы, болезни системы мочевыводящих путей и почек. Спасатели просят купаться на Крещение только будучи специально подготовленными.

В Перми будут подготовлены три места для крещенских купаний
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#Общество#Пермь#Мчс#Крещение#Крещение Господне
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