Спортивный комментатор Губерниев пожаловался на черную воду в Чайковском

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о проблемах в отеле в Чайковском. В город он приехал на чемпионат России по биатлону.
«Простите, а почему в Чайковском из-под крана сейчас течет черная вода??? Какого хрена??? Что трудящимся скажет мэрия города???», — поинтересовался Губерниев.
Комментатор отметил, что не знает, были ли проблемы с водой у спортсменов. При этом вода не серая, а именно черная. Соревнования по биатлону Губерниев описал как замечательные, цены на билеты назвал дорогими, передает «Матч ТВ».
В пресс-службе администрации Чайковского пояснили изданию perm.aif.ru, что жалоб на черную воду от жителей не поступало. Кроме того, комментатор не назвал конкретного адреса, где были проблемы.