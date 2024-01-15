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Спортивный комментатор Губерниев пожаловался на черную воду в Чайковском

Спортивный комментатор Губерниев пожаловался на черную воду в Чайковском

15 января 2024, 08:42
Фото: соцсети Губерниева
Местные власти утверждают, что жители о проблемах не сообщали.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о проблемах в отеле в Чайковском. В город он приехал на чемпионат России по биатлону.

«Простите, а почему в Чайковском из-под крана сейчас течет черная вода??? Какого хрена??? Что трудящимся скажет мэрия города???», — поинтересовался Губерниев.

Комментатор отметил, что не знает, были ли проблемы с водой у спортсменов. При этом вода не серая, а именно черная. Соревнования по биатлону Губерниев описал как замечательные, цены на билеты назвал дорогими, передает «Матч ТВ».

В пресс-службе администрации Чайковского пояснили изданию perm.aif.ru, что жалоб на черную воду от жителей не поступало. Кроме того, комментатор не назвал конкретного адреса, где были проблемы.

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#Коммунальный рай#Пермь#Жкх#Чайковский
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