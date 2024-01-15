Суд отменил требования к размерам пермских НТО

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Updated Сегодня, 14:50
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил требования к размерам пермских нестационарных торговых объектов (НТО), введенных Правилами благоустройства территории города Перми. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на юриста Виталия Степанова.
Правилами были установлены следующие требования к размерам киосков и павильонов:
Эти габариты прописаны в пункте 3.1 Приложения 1 к Правилам благоустройства города Перми
Любые другие размеры правилами были запрещены. Если есть отклонения, то объект признаётся несоответствующим правилам. Он подлежит либо демонтажу, либо приведению в нормативное состояние.
На момент введения этих правил многочисленные объекты в Перми не соответствовали нормам.
Как рассказал изданию Виталий Степанов, только за прошлый год в арбитражный суд Пермского края было направлено порядка 300 исков об обязании либо демонтировать НТО, либо привести в нормативное состояние.