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Суд отменил требования к размерам пермских НТО

Суд отменил требования к размерам пермских НТО

15 января 2024, 14:50
Фото: properm.ru
Габариты были установлены Правилами благоустройства территории города Перми.
Сюжет
Нто

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил требования к размерам пермских нестационарных торговых объектов (НТО), введенных Правилами благоустройства территории города Перми. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на юриста Виталия Степанова.

Правилами были установлены следующие требования к размерам киосков и павильонов:

  • киоск — площадью 9 кв. м или 6 кв. м (длина — 3 м, ширина — 2 м, высота — 2,6 м);
  • павильон — площадью 30 кв. м (длина — 7,5 м, ширина — 4 м, высота — 3,2 м) или 28 кв. м (длина — 7 м, ширина — 4 м, высота — 3,2 м).

Эти габариты прописаны в пункте 3.1 Приложения 1 к Правилам благоустройства города Перми

Любые другие размеры правилами были запрещены. Если есть отклонения, то объект признаётся несоответствующим правилам. Он подлежит либо демонтажу, либо приведению в нормативное состояние.

На момент введения этих правил многочисленные объекты в Перми не соответствовали нормам.

Как рассказал изданию Виталий Степанов, только за прошлый год в арбитражный суд Пермского края было направлено порядка 300 исков об обязании либо демонтировать НТО, либо привести в нормативное состояние.

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#Суд#Пермь#Благоустройство#Нто#Благоустройство города#Борьба с нто#Правила благоустройства
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