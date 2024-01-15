Только с опытом работы. В Перми ищут актеров в новый сериал

Помимо этого, специалисты кинокомиссии приглашают на съемки девочку в возрасте 11-12 лет. У нее должна быть четкая дикция и фактурная внешность. Юная актриса обязана уметь эмоционально и ярко читать стихи на большой сцене. В сериале также снимется таксист бурятской или казахской национальности, нормального или полного телосложения. Мужчине должно быть от 25 до 35 лет, ему нужно иметь водительские права категории В.