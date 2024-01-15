Только с опытом работы. В Перми ищут актеров в новый сериал

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
В Перми срочно ищут актеров только с профессиональным опытом съемок или творческим опытом на сцене. Как сообщает пресс-служба АНО «Пермская кинокомиссия», здесь пройдут съемки нового сериала. Кастинг организован только в Перми.
Съемочная группа находится в поиске мужчин в возрасте 18-30 лет на роли братьев бурятской или казахской национальности. Им нужно знать сценический бой или иметь подобный опыт в спорте. Съемочная сцена запланирована на 31 января, репетиция состоится 19 января (возможно 29 января).
Кроме того, для сериала нужна фактурная актриса 30-40 лет на роль учителя танцев. Она должна быть полноватой и комичной. Съемочные сцены с девушкой состоятся 23, 24 и 25 февраля, а также 2 и 3 марта. На роль учителя истории подыскивают мужчину 45-55 лет, подтянутого нормального телосложения, имеющего презентабельный внешний вид. Смены с его участием запланированы на 12, 23, 24 и 25 февраля, 2 и 3 марта.
Помимо этого, специалисты кинокомиссии приглашают на съемки девочку в возрасте 11-12 лет. У нее должна быть четкая дикция и фактурная внешность. Юная актриса обязана уметь эмоционально и ярко читать стихи на большой сцене. В сериале также снимется таксист бурятской или казахской национальности, нормального или полного телосложения. Мужчине должно быть от 25 до 35 лет, ему нужно иметь водительские права категории В.
Если вы подходите под один из типажей, отправьте заявку ассистенту кастинг-директора Анастасии в мессенджере WhatsApp: +7 919 950-19-92. В заявке необходимо указать роль, ФИО, возраст, рост, размер одежды и обуви, а также прикрепить актуальные фото (портрет и в полный рост). Затем прикрепите ссылку на видео-визитку, укажите контактный номер телефона и свою занятость на период с января по март.