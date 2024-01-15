Ученые из Перми и Москвы создали эстетичную ушную раковину для бионического протеза

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
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Updated Сегодня, 10:22
Пермские ученые совместно с коллегами из Москвы разработали технологию изготовления силиконовой ушной раковины для бионического протеза уха. Благодаря разработке исследователей Пермского политехнического университета (ПНИПУ), Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) им. Е. А. Вагнера и Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) им. А. И. Евдокимова, протез не только функционален, но и эстетично выглядит.
Бионические протезы уха созданы для возвращения слуха людям с его частичным или полным нарушением. Из-за внешнего вида протезов некоторые пациенты испытывают стресс, что снижает их качество жизни. Шестнадцать пермских и московских ученых на протяжении нескольких лет разрабатывали конструкцию бионического протеза и совершенствовали технологию его изготовления. Исследование опубликовано в сборнике трудов конференции «100-летие Пермского медицинского журнала», 2023. Проектом команды ученых руководила заведующая кафедрой ортопедической стоматологии ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера Наталия Асташина.
Аналогов изобретению российских ученых в мире нет, так как эстетические протезы нефункциональны и лишь маскируют дефект уха, говорят в пресс-службе Пермского Политеха. Для придания бионическому протезу сходства с настоящим ухом исследователи создали конструкцию, повторяющую рельеф ушной раковины. Они сделали это с помощью трехмерного сканирования большого количества ушных раковин, а затем отредактировали модель с помощью специального программного обеспечения и посредством послойной 3D-печати сформировали каркас отсека для электроники из специального эластичного материала.
После этого ученые напечатали на 3D-принтере первичную модель ушной раковины, погрузив ее в заливочный состав, а затем извлекли, получив полую гибкую форму для заливки силикона.
Игорь Безукладников, кандидат технических наук, доцент кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ:
— Разработанный эпитез ушной раковины эстетичен, отвечает требованиям естественности, может быть отремонтирован в случае повреждения. Силикон, из которого он сделан, гипоаллергенен, успешно имитирует текстуру и цвет кожи.
На следующем этапе разработки ученые проведут клинические испытания и, при необходимости, дальнейшую оптимизацию конструкции. Затем технологию смогут распространять для помощи тем, кто имеет проблемы со слухом.