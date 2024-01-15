Ученые из Перми и Москвы создали эстетичную ушную раковину для бионического протеза

Аналогов изобретению российских ученых в мире нет, так как эстетические протезы нефункциональны и лишь маскируют дефект уха, говорят в пресс-службе Пермского Политеха. Для придания бионическому протезу сходства с настоящим ухом исследователи создали конструкцию, повторяющую рельеф ушной раковины. Они сделали это с помощью трехмерного сканирования большого количества ушных раковин, а затем отредактировали модель с помощью специального программного обеспечения и посредством послойной 3D-печати сформировали каркас отсека для электроники из специального эластичного материала.