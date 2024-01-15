Украл фортепиано. Мужчина в Полазне обокрал родную сестру

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Published Сегодня, 06:49
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В Полазне мужчина обокрал родную сестру, украв из ее дома электронное фортепиано. Подробности истории сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В начале ноября прошлого года в дежурную часть отдела МВД России по Добрянскому городскому округу обратилась 46-летняя жительница Полазны. Она сообщила, что из ее дома пропало электронное фортепиано, которое принадлежит ее несовершеннолетней дочери. Ущерб составил около 40 тыс. рублей.
Полицейским потерпевшая рассказала, что еще утром, когда женщина уходила на работу, музыкальный инструмент был на месте. По возвращении домой, гражданка обнаружила его исчезновение.
Полицейские быстро установили вора. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 36-летний родной брат потерпевшей.
В ходе опроса мужчина рассказал, что за несколько дней до совершения преступления он приехал в гости на пару дней к своей маме и сестре, так как у него возникли материальные трудности. Пожив немного, он обратил внимание на электронное фортепиано своей племянницы и решил его продать. Выбрав для этого подходящий день и момент, когда за его действиями домочадцы не наблюдают, зашел в комнату родственницы, взял инструмент, обернул его в одеяло и спокойно вышел из дома. После этого он уехал в Пермь, где продал похищенное в одном из ломбардов, выручив 5 тыс. рублей. Деньгами он рассчитался со своими долгами.
В отношении подозреваемого дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Расследование продолжается.