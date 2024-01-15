Украл фортепиано. Мужчина в Полазне обокрал родную сестру

В ходе опроса мужчина рассказал, что за несколько дней до совершения преступления он приехал в гости на пару дней к своей маме и сестре, так как у него возникли материальные трудности. Пожив немного, он обратил внимание на электронное фортепиано своей племянницы и решил его продать. Выбрав для этого подходящий день и момент, когда за его действиями домочадцы не наблюдают, зашел в комнату родственницы, взял инструмент, обернул его в одеяло и спокойно вышел из дома. После этого он уехал в Пермь, где продал похищенное в одном из ломбардов, выручив 5 тыс. рублей. Деньгами он рассчитался со своими долгами.