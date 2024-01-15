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Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В долине реки Егошихи в пермском Разгуляе завершается монтаж металлического настила

В долине реки Егошихи в пермском Разгуляе завершается монтаж металлического настила

15 января 2024, 12:36
Фото: администрация Перми
В этом году в долине Егошихи планируется возвести визит-центр.

В долине Егошихи смонтированы все свайные основания для пешеходных троп и смотровых площадок, завершается монтаж каркаса тропы и перильных ограждений, монтируется настил и система освещения. Работы ведутся в рамках первого этапа благоустройства долины реки Егошихи «Завод Шпагина — Егошихинское кладбище», сообщают в администрации Перми.

Сейчас они проходят одновременно на трёх участках — это территории, примыкающие к заводу Шпагина и Егошихинскому кладбищу, Средней дамбе и микрорайону Красные казармы.

В 2024 году на этом участке предстоит также оборудовать лестничный подъем на старый трамвайный мост в Разгуляе.

Кроме того, как сообщают в мэрии, в течение года здесь будет возведен визит-центр, где посетители экопарка смогут получить информацию о природной территории, достопримечательностях, ценных исторический объектах, проводимых акциях, экскурсионных маршрутах. Параллельно ведется окончательное согласование размещения системы видеонаблюдения, дождевых садов, разработка дендроплана.

#Пермь#Экология#Егошиха#Экологическая тропа#Пермская экология
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