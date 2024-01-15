В долине реки Егошихи в пермском Разгуляе завершается монтаж металлического настила

Кроме того, как сообщают в мэрии, в течение года здесь будет возведен визит-центр, где посетители экопарка смогут получить информацию о природной территории, достопримечательностях, ценных исторический объектах, проводимых акциях, экскурсионных маршрутах. Параллельно ведется окончательное согласование размещения системы видеонаблюдения, дождевых садов, разработка дендроплана.