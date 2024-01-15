В долине реки Егошихи в пермском Разгуляе завершается монтаж металлического настила

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В долине Егошихи смонтированы все свайные основания для пешеходных троп и смотровых площадок, завершается монтаж каркаса тропы и перильных ограждений, монтируется настил и система освещения. Работы ведутся в рамках первого этапа благоустройства долины реки Егошихи «Завод Шпагина — Егошихинское кладбище», сообщают в администрации Перми.
Сейчас они проходят одновременно на трёх участках — это территории, примыкающие к заводу Шпагина и Егошихинскому кладбищу, Средней дамбе и микрорайону Красные казармы.
В 2024 году на этом участке предстоит также оборудовать лестничный подъем на старый трамвайный мост в Разгуляе.
Кроме того, как сообщают в мэрии, в течение года здесь будет возведен визит-центр, где посетители экопарка смогут получить информацию о природной территории, достопримечательностях, ценных исторический объектах, проводимых акциях, экскурсионных маршрутах. Параллельно ведется окончательное согласование размещения системы видеонаблюдения, дождевых садов, разработка дендроплана.