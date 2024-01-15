В мэрии Перми и Минтербезе прокомментировали данные о взрывном устройстве в школе

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В школе №136 в Перми не обнаружили взрывного устройства. Сегодня днем, 15 января, в приемную директора поступило анонимное сообщение о минировании. Детей и педагогов эвакуировали по алгоритму действий при ЧП, сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции и оперативные службы. Угрозы для безопасности людей нет. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма будет принято процессуальное решение. Власти просят пермяков узнавать информацию только из официальных источников. В Минтербезе Пермского края также подтвердили, что взрывного устройства в образовательном учреждении нет, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. При поступлении анонимного сообщения детей эвакуировали в близлежащую школу.