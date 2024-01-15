properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Перми проводят проверку после угроз о стрельбе в школах и ТЦ 15 января

В Минтербезе прокомментировали угрозы устроить теракты в Перми

15 января 2024, 03:58
Фото: Midjourney

В Перми проводят проверку после угроз о стрельбе в школах и ТЦ 15 января

Силовики приняли меры в связи с угрозами.

Сообщения с угрозами устроить стрельбу в Перми появились вечером 14 января в Telegram-канале. В министерстве территориальной безопасности Пермского края пояснили Properm.ru, что в Минтербез информация об угрозах безопасности учащимся и работникам ТЦ поступила 14 января в 22:30.

Оперативные службы правоохранительных органов в курсе ситуации, проводится проверка, приняты меры, которые необходимы для обеспечения безопасности населения. В Минтербезе отмечают, что подобные провокации были и в других регионах. Пермяков призвали сохранять спокойствие. Пермские школы работают в штатном режиме.

Основной Telegram-канал, в котором распространялись сообщения, уже заблокирован. После этого неизвестные создали еще два канала, но и они к данному моменту недоступны.

Пермяков напугали сообщения с анонсами расстрелов в школах и ТЦ
Узнать подробнее
Читайте также:
Пермяков напугали сообщения с анонсами расстрелов в школах и ТЦВ Брянске задержали замдиректора школы после стрельбыГубернатор Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал стрельбу в брянской школе
#Пермь#Теракт#Стрельба
Подпишитесь
Национализация и ничего лишнего. Главное в арбитражных судах в 2023 году
Сегодня, 08:00
Предполагаемый убийца пермского бизнесмена останется в СИЗО до начала апреля
Сегодня, 07:09
Только с опытом работы. В Перми ищут актеров в новый сериал
Сегодня, 04:41
В Пермском зоопарке в этом году вновь попытаются получить потомство снежного барса
Сегодня, 04:40
Врач молодежной команды «Парма-М» спас мужчину на борту самолета
Сегодня, 07:52