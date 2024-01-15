В Минтербезе прокомментировали угрозы устроить теракты в Перми

Оперативные службы правоохранительных органов в курсе ситуации, проводится проверка, приняты меры, которые необходимы для обеспечения безопасности населения. В Минтербезе отмечают, что подобные провокации были и в других регионах. Пермяков призвали сохранять спокойствие. Пермские школы работают в штатном режиме.