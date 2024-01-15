В Минтербезе прокомментировали угрозы устроить теракты в Перми

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Сообщения с угрозами устроить стрельбу в Перми появились вечером 14 января в Telegram-канале. В министерстве территориальной безопасности Пермского края пояснили Properm.ru, что в Минтербез информация об угрозах безопасности учащимся и работникам ТЦ поступила 14 января в 22:30.
Оперативные службы правоохранительных органов в курсе ситуации, проводится проверка, приняты меры, которые необходимы для обеспечения безопасности населения. В Минтербезе отмечают, что подобные провокации были и в других регионах. Пермяков призвали сохранять спокойствие. Пермские школы работают в штатном режиме.
Основной Telegram-канал, в котором распространялись сообщения, уже заблокирован. После этого неизвестные создали еще два канала, но и они к данному моменту недоступны.