В Перми 14 января закрылся музей роботов-трансформеров

«Принял решение приостановить деятельность музея на срок от одного года до трех лет. Также постараюсь выкупить экспонаты у приставов. Для сбора средств 30 дней не хватило — было мало посетителей, возможно из-за холодов или болезней. Чтобы продолжать деятельность, денег нет. Также, чтобы закрыть вопрос приставами, обращусь к юристам для проведения банкротства. После всех этих дел, приступлю к повторному перезапуску музея», — рассказал Properm.ru владелец музея Андрей Журавлев.