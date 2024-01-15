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В Перми 14 января закрылся музей роботов-трансформеров

В Перми 14 января закрылся музей роботов-трансформеров

15 января 2024, 11:45
Фото: properm.ru
15 декабря 2023 года у владельца музея судебные приставы изъяли 236 экспонатов.

В воскресенье, 14 января, в Перми прошел последний рабочий день музея роботов-трансформеров. Причиной закрытия стали долги, из-за которых судебные приставы арестовали 236 экспонатов.

«Принял решение приостановить деятельность музея на срок от одного года до трех лет. Также постараюсь выкупить экспонаты у приставов. Для сбора средств 30 дней не хватило — было мало посетителей, возможно из-за холодов или болезней. Чтобы продолжать деятельность, денег нет. Также, чтобы закрыть вопрос приставами, обращусь к юристам для проведения банкротства. После всех этих дел, приступлю к повторному перезапуску музея», — рассказал Properm.ru владелец музея Андрей Журавлев.

Напомним, в середине декабря прошлого года судебные приставы арестовали 236 роботов-трансформеров, принадлежащих музею. Стоимость изъятой части коллекции была оценена в 155 тыс. рублей. Однако в интервью Properm.ru Андрей Журавлев заявил, что условная стоимость данных игрушек составляет более 1 млн рублей. Общая задолженность мужчины по кредитам и коммунальным платежам — 2 млн 200 тыс. рублей.

Для продолжения осуществления деятельности музея в течение месяца необходимо было собрать часть суммы долга — 289 тыс. рублей. Однако этого сделать не удалось. На 13 января 2024 года удалось собрать лишь 81 тыс. 559 рублей.

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