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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Еженедельное число заболевших COVID-19 в Перми увеличилось почти в два раза

В Перми значительно возросло еженедельное число пациентов с коронавирусом

15 января 2024, 11:43
Фото: unsplash.com

Еженедельное число заболевших COVID-19 в Перми увеличилось почти в два раза

Ограничения в регионе, как и по всей России, давно сняты.

В Перми почти в два раза выросло еженедельное число зараженных коронавирусом. На минувшей неделе с 8 по 14 января в столице Прикамья зарегистрировано 305 таких пациентов, тогда как с 1 по 7 января — 141 случай. Всего же с 8 по 14 января в регионе выявлено 546 больных с подтвержденным COVID-19 (315 человек неделей ранее).

Лабораторные исследования в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора показали, что за последние три месяца в 100% случаев идентифицируется вариант коронавируса «омикрон».

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#Общество#Коронавирус в Перми#Пермь#Коронавирус#Роспотребнадзор
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