В Перми значительно возросло еженедельное число пациентов с коронавирусом

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В Перми почти в два раза выросло еженедельное число зараженных коронавирусом. На минувшей неделе с 8 по 14 января в столице Прикамья зарегистрировано 305 таких пациентов, тогда как с 1 по 7 января — 141 случай. Всего же с 8 по 14 января в регионе выявлено 546 больных с подтвержденным COVID-19 (315 человек неделей ранее).
Лабораторные исследования в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора показали, что за последние три месяца в 100% случаев идентифицируется вариант коронавируса «омикрон».