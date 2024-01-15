В Перми значительно возросло еженедельное число пациентов с коронавирусом

В Перми почти в два раза выросло еженедельное число зараженных коронавирусом. На минувшей неделе с 8 по 14 января в столице Прикамья зарегистрировано 305 таких пациентов, тогда как с 1 по 7 января — 141 случай. Всего же с 8 по 14 января в регионе выявлено 546 больных с подтвержденным COVID-19 (315 человек неделей ранее).