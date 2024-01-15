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В пермских школах усилили пропускной режим из-за угроз о стрельбе

В пермских школах усилили пропускной режим из-за угроз о стрельбе

15 января 2024, 10:36
Власти отмечают, что учебный процесс продолжается.

В Перми усилили пропускной режим в образовательных учреждениях на фоне сообщений о планах устроить теракты в пермских школах. По словам мэра города Эдуарда Соснина, проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками, которые отвечают за охрану на входе в здания. Проверены системы безопасности школ — они работают в штатном режиме.

Школы были проверены еще ночью экстренными оперативными службами — угроз для безопасности для детей и сотрудников нет, утверждает мэр. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку из-за тревожных сообщений.

Вечером 14 января в одном из Telegram-каналов появилось сообщение с анонсами расстрелов в пермских школах и ТЦ. При этом для иллюстрации было использовано фото человека с оружием, сделанное еще в 2021 году. Позже Telegram-канал был удален, но был создан другой, в котором утверждалось, что злоумышленники якобы отказались от своих планов, так как охрана в школах усилилась.

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#Пермь#Детский мир#Школа#Стрельба
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