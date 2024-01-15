В пермских школах усилили пропускной режим из-за угроз о стрельбе

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В Перми усилили пропускной режим в образовательных учреждениях на фоне сообщений о планах устроить теракты в пермских школах. По словам мэра города Эдуарда Соснина, проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками, которые отвечают за охрану на входе в здания. Проверены системы безопасности школ — они работают в штатном режиме.
Школы были проверены еще ночью экстренными оперативными службами — угроз для безопасности для детей и сотрудников нет, утверждает мэр. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку из-за тревожных сообщений.
Вечером 14 января в одном из Telegram-каналов появилось сообщение с анонсами расстрелов в пермских школах и ТЦ. При этом для иллюстрации было использовано фото человека с оружием, сделанное еще в 2021 году. Позже Telegram-канал был удален, но был создан другой, в котором утверждалось, что злоумышленники якобы отказались от своих планов, так как охрана в школах усилилась.