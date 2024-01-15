В Пермском крае простятся с 24-летним военным, убитым на СВО

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Во время специальной военной операции был убит 24-летний военный из Пермского края. Информацию о гибели Данила Хайруллина сообщила администрация Кизела в социальных сетях. По данным чиновников, прощание с мужчиной состоится 15 января в местном ДК.
Чиновники не сообщают, был ли Хайруллин мобилизованным или контрактником, но в социальных сетях можно найти сообщения от его знакомых, где утверждается, что он является контрактником.