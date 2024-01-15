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В Пермском крае простятся с 24-летним военным, убитым на СВО

В Пермском крае простятся с 24-летним военным, убитым на СВО

15 января 2024, 03:27
Фото: vk.com/kizeladm59 / 1MI
Дата гибели мужчины неизвестна.

Во время специальной военной операции был убит 24-летний военный из Пермского края. Информацию о гибели Данила Хайруллина сообщила администрация Кизела в социальных сетях. По данным чиновников, прощание с мужчиной состоится 15 января в местном ДК.

Чиновники не сообщают, был ли Хайруллин мобилизованным или контрактником, но в социальных сетях можно найти сообщения от его знакомых, где утверждается, что он является контрактником.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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