В Пермском округе мужчина осуждён за незаконное хранение боеприпасов

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Пермский районный суд вынес приговор ранее судимому 66-летнему местному жителю. Его признали виновным в незаконном хранении боеприпасов, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В октябре прошлого года сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что житель Култаево незаконно хранит боеприпасы на территории частного дома. При проведении обыска у мужчины изъяли пять коробок с предметами похожими на патроны в количестве 244 штуки. При этом три их них жена фигуранта пыталась вынести из дома в сумке, но ее действия были вовремя пресечены оперативниками.
Экспертиза установила, что изъятое действительно является спортивно-охотничьими патронами, изготовленными промышленным способом. Они пригодны для стрельбы и предназначены для использования в нарезном охотничьем огнестрельном оружии.
Пермяк пояснил, что обнаружил патроны в 2015 году, разбирая старые вещи родственника жены. О находке предпочел не сообщать в правоохранительные органы, решив хранить их дома, не имея при этом разрешительных документов.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение боеприпасов». Суд приговорил виновного к 10 месяцам ограничения свободы.