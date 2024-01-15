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Updated Сегодня, 05:06

В Пермском округе мужчина осуждён за незаконное хранение боеприпасов

В Пермском округе мужчина осуждён за незаконное хранение боеприпасов

15 января 2024, 05:06
Фото: 1MI
Жена осуждённого пыталась вынести патроны из дома в момент обыска.

Пермский районный суд вынес приговор ранее судимому 66-летнему местному жителю. Его признали виновным в незаконном хранении боеприпасов, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В октябре прошлого года сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что житель Култаево незаконно хранит боеприпасы на территории частного дома. При проведении обыска у мужчины изъяли пять коробок с предметами похожими на патроны в количестве 244 штуки. При этом три их них жена фигуранта пыталась вынести из дома в сумке, но ее действия были вовремя пресечены оперативниками.

Экспертиза установила, что изъятое действительно является спортивно-охотничьими патронами, изготовленными промышленным способом. Они пригодны для стрельбы и предназначены для использования в нарезном охотничьем огнестрельном оружии.

Пермяк пояснил, что обнаружил патроны в 2015 году, разбирая старые вещи родственника жены. О находке предпочел не сообщать в правоохранительные органы, решив хранить их дома, не имея при этом разрешительных документов.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение боеприпасов». Суд приговорил виновного к 10 месяцам ограничения свободы.

#Общество#Суд#Криминал#Незаконное хранение#Боеприпасы#Хранение оружия
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