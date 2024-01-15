В Пермском округе мужчина осуждён за незаконное хранение боеприпасов

В октябре прошлого года сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что житель Култаево незаконно хранит боеприпасы на территории частного дома. При проведении обыска у мужчины изъяли пять коробок с предметами похожими на патроны в количестве 244 штуки. При этом три их них жена фигуранта пыталась вынести из дома в сумке, но ее действия были вовремя пресечены оперативниками.