В Пермском зоопарке в этом году вновь попытаются получить потомство снежного барса

Это будет первый опыт по размножению снежного барса у пермских специалистов. В 2022 и 2023 году получить барсят не удалось — брачный период у ирбисов прошел безуспешно. В чем причина неудач, сотрудники зоопарка затрудняются сказать. «Есть ли шансы в этом году, время покажет», — сообщили изданию в учреждении.