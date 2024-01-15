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В Пермском зоопарке в этом году вновь попытаются получить потомство снежного барса

В Пермском зоопарке в этом году вновь попытаются получить потомство снежного барса

15 января 2024, 04:40
Фото: ВКонтакте/Пермский зоопарк
Предыдущие два года попытки были безуспешными.
Сюжет
Зоопарк

Сотрудники Пермского зоопарка в этом году вновь надеются получить потомство от снежных барсов. Затем котят планируют выпустить в Саяно-Шушенском заповеднике, сообщает ИА «Текст».

Это будет первый опыт по размножению снежного барса у пермских специалистов. В 2022 и 2023 году получить барсят не удалось — брачный период у ирбисов прошел безуспешно. В чем причина неудач, сотрудники зоопарка затрудняются сказать. «Есть ли шансы в этом году, время покажет», — сообщили изданию в учреждении.

В 2022 году пермский зоопарк подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Саяно-Шушенским заповедником и красноярским парком «Роев ручей». Пермские специалисты участвуют в программе восстановления популяции снежного барса. Для этих целей в пермский зоопарк к снежному барсу Снежку еще в 2022 году прибыла самка Аксу.

Снежный барс, или ирбис — вид, занесенный в Красную книгу РФ. На сегодняшний день численность ирбисов в России не превышает 90 особей.

В 2022 году в парке флоры и фауны «Роев ручей» из Пермского зоопарка привезли самку снежного барса по имени Кисуня. Кисуня — дочка снежного барса по кличке Снежка из Перми. Однако, сейчаас на сайте зоопарка из Красноярска снежных барсов нет вовсе.

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#Пермь#Зоопарк#Пермский зоопарк#Снежный барс
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