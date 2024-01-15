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Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

В Прикамье почти вдвое выросло количество случаев ОРВИ

В Прикамье почти вдвое выросло количество случаев ОРВИ

15 января 2024, 15:40
Фото: 1MI
В регионе отмечаются единичные случаи гриппа А.

На минувшей неделе, с 8 по 14 января, уровень заболеваемости ОРВИ в Прикамье вырос почти вдвое, на 90,4%. Всего же за прошедшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 22 тыс. 429 случаев ОРВИ, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.

Эпидемический порог превышен среди взрослого населения.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также вирусы гриппа А.

#Здоровье#Грипп,орви,эпидемия#Орви#Эпидемия ОРВИ
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