В Прикамье почти вдвое выросло количество случаев ОРВИ

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
На минувшей неделе, с 8 по 14 января, уровень заболеваемости ОРВИ в Прикамье вырос почти вдвое, на 90,4%. Всего же за прошедшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 22 тыс. 429 случаев ОРВИ, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.
Эпидемический порог превышен среди взрослого населения.
По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также вирусы гриппа А.