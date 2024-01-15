В Прикамье почти вдвое выросло количество случаев ОРВИ

На минувшей неделе, с 8 по 14 января, уровень заболеваемости ОРВИ в Прикамье вырос почти вдвое, на 90,4%. Всего же за прошедшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 22 тыс. 429 случаев ОРВИ, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.