Врач молодежной команды «Парма-М» спас мужчину на борту самолета

Как рассказали в пресс-службе баскетбольного клуба «Парма», в момент происшествия Леонид находился на последнем ряду лайнера рядом с главным тренером «молодежки» Антоном Катаевым. В сторону доктора направлялся 41-летний пассажир Сергей, передвигавшийся с большим трудом. Не дойдя примерно два ряда до врача, мужчина упал. Сергей был бледен, но в сознании, и сообщил Леониду, что ему очень плохо. Леонид Сиротин и Антон Катаев положили пострадавшего на сиденье и подняли его ноги вверх. Стюардессы быстро принесли баллон с кислородом и тонометр, давление пассажира было 90/50 мм ртутного столба. Мужчине провели оксигенотерапию, напоили горячим сладким чаем. В течение следующего часа Леонид периодически измерял давление Сергея, оно нормализовалось до 110/60 мм ртутного столба, после этого доктор дал пассажиру рекомендации по дальнейшему обследованию.