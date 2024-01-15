Врач молодежной команды «Парма-М» спас мужчину на борту самолета

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В прошедшую субботу, 13 января, врач молодежной команды «Парма-М» Леонид Сиротин спас человека на борту самолета, следовавшего рейсом «Москва — Красноярск».
Как рассказали в пресс-службе баскетбольного клуба «Парма», в момент происшествия Леонид находился на последнем ряду лайнера рядом с главным тренером «молодежки» Антоном Катаевым. В сторону доктора направлялся 41-летний пассажир Сергей, передвигавшийся с большим трудом. Не дойдя примерно два ряда до врача, мужчина упал. Сергей был бледен, но в сознании, и сообщил Леониду, что ему очень плохо. Леонид Сиротин и Антон Катаев положили пострадавшего на сиденье и подняли его ноги вверх. Стюардессы быстро принесли баллон с кислородом и тонометр, давление пассажира было 90/50 мм ртутного столба. Мужчине провели оксигенотерапию, напоили горячим сладким чаем. В течение следующего часа Леонид периодически измерял давление Сергея, оно нормализовалось до 110/60 мм ртутного столба, после этого доктор дал пассажиру рекомендации по дальнейшему обследованию.
Сам Леонид Сиротин отказался от комментариев корреспонденту Properm.ru. Он считает, что ситуация не заслуживает такого пристального внимания.