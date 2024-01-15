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Врач молодежной команды «Парма-М» Леонид Сиротин спас мужчину в самолете

Врач молодежной команды «Парма-М» спас мужчину на борту самолета

15 января 2024, 07:52
Фото: vk.com/parmabasket

Врач молодежной команды «Парма-М» Леонид Сиротин спас мужчину в самолете

Пассажиру стало плохо прямо во время перелета.

В прошедшую субботу, 13 января, врач молодежной команды «Парма-М» Леонид Сиротин спас человека на борту самолета, следовавшего рейсом «Москва — Красноярск».

Как рассказали в пресс-службе баскетбольного клуба «Парма», в момент происшествия Леонид находился на последнем ряду лайнера рядом с главным тренером «молодежки» Антоном Катаевым. В сторону доктора направлялся 41-летний пассажир Сергей, передвигавшийся с большим трудом. Не дойдя примерно два ряда до врача, мужчина упал. Сергей был бледен, но в сознании, и сообщил Леониду, что ему очень плохо. Леонид Сиротин и Антон Катаев положили пострадавшего на сиденье и подняли его ноги вверх. Стюардессы быстро принесли баллон с кислородом и тонометр, давление пассажира было 90/50 мм ртутного столба. Мужчине провели оксигенотерапию, напоили горячим сладким чаем. В течение следующего часа Леонид периодически измерял давление Сергея, оно нормализовалось до 110/60 мм ртутного столба, после этого доктор дал пассажиру рекомендации по дальнейшему обследованию.

Сам Леонид Сиротин отказался от комментариев корреспонденту Properm.ru. Он считает, что ситуация не заслуживает такого пристального внимания.

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