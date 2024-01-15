«Выпил пять чекушек залпом и умер». В Перми в магазине нашли тело мужчины

В Перми в «Ленте» на Бульваре Гагарина, 65 нашли труп мужчины. В социальных сетях пишут, что тело мужчины обнаружили сотрудники магазина 14 января около обеда. Пермяк якобы перед этим пил алкоголь: «Мужчина выпил пять чекушек залпом и умер».