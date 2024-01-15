«Выпил пять чекушек залпом и умер». В Перми в магазине нашли тело мужчины

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В Перми в «Ленте» на Бульваре Гагарина, 65 нашли труп мужчины. В социальных сетях пишут, что тело мужчины обнаружили сотрудники магазина 14 января около обеда. Пермяк якобы перед этим пил алкоголь: «Мужчина выпил пять чекушек залпом и умер».
В полиции отмечают, что им сообщили об обнаружении в магазине трупа без внешних признаков насильственной смерти — мужчины 1979 года рождения. Сейчас проводится проверка, сообщает perm.aif.ru.