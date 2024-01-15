properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

«Выпил пять чекушек залпом и умер». В Перми в магазине нашли тело мужчины

«Выпил пять чекушек залпом и умер». В Перми в магазине нашли тело мужчины

15 января 2024, 05:53
Фото: t.me/chpdtpperm
Силовики проводят проверку.

В Перми в «Ленте» на Бульваре Гагарина, 65 нашли труп мужчины. В социальных сетях пишут, что тело мужчины обнаружили сотрудники магазина 14 января около обеда. Пермяк якобы перед этим пил алкоголь: «Мужчина выпил пять чекушек залпом и умер».

В полиции отмечают, что им сообщили об обнаружении в магазине трупа без внешних признаков насильственной смерти — мужчины 1979 года рождения. Сейчас проводится проверка, сообщает perm.aif.ru.

Читайте также:
Пермский край остается в списке проблемных регионов по ситуации с ВИЧПермячка отсудила у частной клиники компенсацию за смерть мужаМедики рассказали, почему пермяки попадали в больницы в новогодние праздники
#Медицина в Прикамье#Пермь#Медицина#Алкоголь
Подпишитесь
Национализация и ничего лишнего. Главное в арбитражных судах в 2023 году
Сегодня, 08:00
Предполагаемый убийца пермского бизнесмена останется в СИЗО до начала апреля
Сегодня, 07:09
Только с опытом работы. В Перми ищут актеров в новый сериал
Сегодня, 04:41
В Минтербезе прокомментировали угрозы устроить теракты в Перми
Сегодня, 03:58
В Пермском зоопарке в этом году вновь попытаются получить потомство снежного барса
Сегодня, 04:40
Врач молодежной команды «Парма-М» спас мужчину на борту самолета
Сегодня, 07:52