Акционеры TCS Group, головной компании Тинькофф, поддержали редомициляцию в Россию

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Кроме того, они поддержали внесение изменений в некоторые пункты устава, которые позволят группе продолжать реализовывать деятельность в отличной от Кипра юрисдикции. В частности, группа начинает процесс отмены регистрации на Кипре и перерегистрации в России.
Необходимый кворум для принятия таких решений на внеочередном собрании имелся, сообщают «Новые известия».
Данные шаги позволят компании сохранить возможность эффективного корпоративного управления в нынешних обстоятельствах, когда зарубежный менеджмент пытается всеми средствами тормозить российский бизнес и принятие решений по российским активам.
О том, в каком из двух специальных административных районов — Калининграде или Владивостоке — планируется перерегистрация TCS, не говорится.
Ранее процедуру редомициляции TCS одобрил основной акционер этой компании — «Интеррос» Владимира Потанина, владеющий 35% группы. Компании группы «Интеррос» редомицилировались в специальный административный район (САР) на дальневосточном острове Русский. Как уточнили в «Интерросе», практика редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний является довольно эффективной мерой, «поскольку позволяет сохранить капитализацию и структуру компаний, эффективность их корпоративного управления и одновременно защитить права всех инвесторов — как российских, так и зарубежных».
По информации Минэкономразвития РФ на конец прошлого года, за период действия САР зарегистрировано 328 участников. За 2023 год в специальные административные районы на островах Октябрьский и Русский переехали более 150 предприятий. В их числе ВК, United Medical Group (EMC) и новая холдинговая компания HeadHunter. Редомициляцию с Кипра в российские САР также поддержали акционеры Etalon Group и «Мать и дитя» (MDMG). На пути к смене юрисдикции находится «Русагро», Ozon также проинформировал о подобных планах.