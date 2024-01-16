Акционеры TCS Group, головной компании Тинькофф, поддержали редомициляцию в Россию

По информации Минэкономразвития РФ на конец прошлого года, за период действия САР зарегистрировано 328 участников. За 2023 год в специальные административные районы на островах Октябрьский и Русский переехали более 150 предприятий. В их числе ВК, United Medical Group (EMC) и новая холдинговая компания HeadHunter. Редомициляцию с Кипра в российские САР также поддержали акционеры Etalon Group и «Мать и дитя» (MDMG). На пути к смене юрисдикции находится «Русагро», Ozon также проинформировал о подобных планах.