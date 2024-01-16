Астропсихолог раскрыла, какой знак зодиака будет самым везучим в 2024 году

Удача будет благоволить не только Львам, но и, например, Стрельцам. Люди, рожденные под этим знаком, могут рассчитывать на позитивные изменения в начале 2024 года. В это время будет полезно потратить свои жизненные ресурсы на учебу и саморазвитие.