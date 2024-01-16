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Updated Сегодня, 12:23

Беспилотник повредил крышу храма в селе Девица Воронежской области

Беспилотник повредил крышу храма в селе Девица Воронежской области

16 января 2024, 12:21
Фото: 1MI
Беспилотник столкнулся с колокольней храма в селе Девица, Воронежская область, но серьезных повреждений нет, и все будет отремонтировано.

В Воронежской области, в Семилукском районе, были найдены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) 16 января. Один из них столкнулся с колокольней храма, который находится в селе Девица, пишет voronezhnews.ru.

Батюшка храма, именуемый Архангел Михаил, уверил прихожан, что нет нужды беспокоиться, поскольку серьезных повреждений не произошло. Читательница «ВН» передала его слова через сервис Дежурный по новостям.

Обломки БПЛА были обнаружены на улице Танкистов, где расположен храм. Ранее БПЛА атаковали столицу Черноземья. В результате столкновения беспилотника с одним из домов в Воронеже ранения получил ребенок.

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