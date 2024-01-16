Беспилотник повредил крышу храма в селе Девица Воронежской области

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В Воронежской области, в Семилукском районе, были найдены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) 16 января. Один из них столкнулся с колокольней храма, который находится в селе Девица, пишет voronezhnews.ru.
Батюшка храма, именуемый Архангел Михаил, уверил прихожан, что нет нужды беспокоиться, поскольку серьезных повреждений не произошло. Читательница «ВН» передала его слова через сервис Дежурный по новостям.
Обломки БПЛА были обнаружены на улице Танкистов, где расположен храм. Ранее БПЛА атаковали столицу Черноземья. В результате столкновения беспилотника с одним из домов в Воронеже ранения получил ребенок.