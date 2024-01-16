«Даже больше оклада»: экономист рассказала, как увеличить размер отпускных

В 2024 году наиболее выгодными месяцами для отпуска являются июль и октябрь, в которых будет 23 рабочих дня. Немного меньше — 22 рабочих дня — будет в августе. Если уехать в отпуск в эти месяцы, то сумма отпускных может быть даже больше, чем обычная зарплата.