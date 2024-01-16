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Published Сегодня, 10:59

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«Даже больше оклада»: экономист рассказала, как увеличить размер отпускных

«Даже больше оклада»: экономист рассказала, как увеличить размер отпускных

16 января 2024, 10:59
Фото: Midjourney
Расчет отпускных зависит от количества календарных дней отпуска, поэтому выгоднее брать отпуск в месяцах с большим числом рабочих дней, например в июле и октябре 2024 года, чтобы получить даже больше, чем обычную заработную плату.

Для того чтобы получить больше денег на отпуск, нужно учитывать не только удобные даты, но и количество рабочих дней в каждом месяце, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экономист Наталья Проданова.

Размер отпускных зависит от среднедневного заработка работника и количества календарных дней отпуска. Важно отметить, что при расчете отпускных учитываются только календарные дни отдыха, а не фактически отработанные дни.

Следовательно, если в месяце меньше рабочих дней, то стоимость одного дня работы будет выше, а это значит, что и отпускные будут больше. И наоборот, если в месяце больше рабочих дней, то размер отпускных будет меньше.

Таким образом, самые выгодные месяцы для отпуска — это те, в которых больше рабочих дней. Чтобы определить количество рабочих дней в каждом месяце, можно использовать производственный календарь.

В 2024 году наиболее выгодными месяцами для отпуска являются июль и октябрь, в которых будет 23 рабочих дня. Немного меньше — 22 рабочих дня — будет в августе. Если уехать в отпуск в эти месяцы, то сумма отпускных может быть даже больше, чем обычная зарплата.

А вот отдых в январе, феврале, марте, мае и июне 2024 года будет невыгоден для работников, так как в этих месяцах будет меньше рабочих дней.

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