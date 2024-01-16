«Даже больше оклада»: экономист рассказала, как увеличить размер отпускных

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Для того чтобы получить больше денег на отпуск, нужно учитывать не только удобные даты, но и количество рабочих дней в каждом месяце, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экономист Наталья Проданова.
Размер отпускных зависит от среднедневного заработка работника и количества календарных дней отпуска. Важно отметить, что при расчете отпускных учитываются только календарные дни отдыха, а не фактически отработанные дни.
Следовательно, если в месяце меньше рабочих дней, то стоимость одного дня работы будет выше, а это значит, что и отпускные будут больше. И наоборот, если в месяце больше рабочих дней, то размер отпускных будет меньше.
Таким образом, самые выгодные месяцы для отпуска — это те, в которых больше рабочих дней. Чтобы определить количество рабочих дней в каждом месяце, можно использовать производственный календарь.
В 2024 году наиболее выгодными месяцами для отпуска являются июль и октябрь, в которых будет 23 рабочих дня. Немного меньше — 22 рабочих дня — будет в августе. Если уехать в отпуск в эти месяцы, то сумма отпускных может быть даже больше, чем обычная зарплата.
А вот отдых в январе, феврале, марте, мае и июне 2024 года будет невыгоден для работников, так как в этих месяцах будет меньше рабочих дней.