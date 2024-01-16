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Экс-директор «Мотовилихинских заводов» в конце января покинет предприятия

Экс-директор «Мотовилихинских заводов» в конце января покинет предприятия

16 января 2024, 05:18
Фото: Midjourney
Из предприятия уходят также директора по финансам и по снабжению.

26 января 2024 года экс-директор ПАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин уходит из компании. Дядькин занимал должность управляющего директора завода с конца 2018 года, покинул пост — 5 декабря 2023 года. Уход с должности связан с продажей имущественного комплекса предприятия, сообщает «Ъ-Прикамье».

На данный момент бывший директор завода возглавляет два дивизиона завода: гражданское машиностроение» (МГМ, гражданский дивизион) и АО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ, оборонный дивизион). Источники, близкие к краевому правительству, называют Сергея Дядькина самым эффективным руководителем за многие годы работы предприятия.

Из компании также уходят директор по финансам МГМ Кирилл Богомолов и директор по снабжению Михаил Гайовишин. Инициатором кадровых перестановок стал новый владелец «дочек» M3 — АО «Ремдизель» из Набережных Челнов Татарстана. Мотовилихинские заводы отказались от комментариев.

Напомним, что в марте 2018 года предприятие по производству артиллерийских систем признано банкротом. Основным кредитором компании была дочка «Ростеха» — ООО «РТ-Капитал».

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