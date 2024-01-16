Экс-директор «Мотовилихинских заводов» в конце января покинет предприятия

Из компании также уходят директор по финансам МГМ Кирилл Богомолов и директор по снабжению Михаил Гайовишин. Инициатором кадровых перестановок стал новый владелец «дочек» M3 — АО «Ремдизель» из Набережных Челнов Татарстана. Мотовилихинские заводы отказались от комментариев.