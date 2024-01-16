Филиал Пермского университета в Соликамске могут закрыть

Помимо этого, университет может отказаться от участка сада на территории Голого Мыса, от базы учебной практики в Троицке, части земель учебно-научной базы ПГНИУ «Предуралье» и принадлежащей университету территории в Тупицах в районе Гайвы. По данным собеседников издания, Игорь Германов пока не показал документ сотрудникам, но рассказал о грядущих изменениях в общих чертах. Он рассказал, что будет усовершенствована образовательная деятельности, а также уменьшены расходы на неосновной персонал и профессорско-преподавательский состав. Руководство ПГНИУ решило отказаться от непрофильных структур, однако обещает сохранить Ботанический сад.