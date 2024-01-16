Филиал Пермского университета в Соликамске могут закрыть

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Соликамский государственный педагогический институт — филиал Пермского государственного университета (ПГНИУ) — могут закрыть. По словам исполняющего обязанности ректора университета Игоря Германова, работа СГПИ обходится вузу дорого, поэтому от учреждения могут избавиться. Об этом стало известно вчера, 15 января, на презентации программы финансового оздоровления ПГНИУ, сообщил 59.ru со ссылкой на свои источники в вузе.
Помимо этого, университет может отказаться от участка сада на территории Голого Мыса, от базы учебной практики в Троицке, части земель учебно-научной базы ПГНИУ «Предуралье» и принадлежащей университету территории в Тупицах в районе Гайвы. По данным собеседников издания, Игорь Германов пока не показал документ сотрудникам, но рассказал о грядущих изменениях в общих чертах. Он рассказал, что будет усовершенствована образовательная деятельности, а также уменьшены расходы на неосновной персонал и профессорско-преподавательский состав. Руководство ПГНИУ решило отказаться от непрофильных структур, однако обещает сохранить Ботанический сад.
В пресс-службе ПГНИУ сообщили корреспонденту Properm.ru, что готовят официальный комментарий о ситуации.
UPD. В пресс-службе ПГНИУ назвали информацию о возможном закрытии СГПИ филиала ПГНИУ фейком. Также в университете добавили, что СМИ не направляли запросы о том, что филиал якобы закроют. Руководство вуза имеет право применить дисциплинарные взыскания в соответствии с Этическим кодексом университета, если фейк был размещен при содействии сотрудников ПГНИУ.