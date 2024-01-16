Финансовые эксперты объяснили, когда банки не смогут помочь жертвам мошенников

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В последнее время мошенники активно используют разные способы обмана, связанные с банковскими операциями. Они звонят, отправляют сообщения в соцсетях и СМС, стараясь заставить людей отдать им деньги.
Но что делать, если обман раскрывается и деньги украдены? Почему банки не всегда могут вернуть украденные средства законным владельцам? Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали финансовые эксперты Андрей Плотников и Екатерина Астахова.
Один из основных факторов — низкий уровень финансовой грамотности. Многие люди до сих пор ведутся на мошенников из-за незнания. Эксперты считают, что необходимо проводить регулярную профилактику и организовывать социальные курсы для пенсионеров, чтобы предупредить их о возможных схемах обмана.
Технически банки могут отследить и вернуть украденные деньги, но законодательство в России пока еще не готово для таких действий. Но, по мнению экспертов, это вопрос времени и в будущем такая возможность появится.
Кроме того, банки имеют право не помогать клиенту, если он сам передал свои средства или данные мошенникам. Такие случаи прописываются в договорах и освобождают банки от ответственности.
Екатерина Астахова советует быть осторожными при подозрительных звонках и не давать решение на адреналине. Важно повесить трубку и уточнить информацию, позвонив в официальные службы своего банка или другим проверенным источникам.
Надо помнить, что банки и другие организации никогда не звонят в открытую и не требуют денег. Если возникают подозрения, лучше уточнить информацию у служб безопасности банка или правоохранительных органов.