properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Финансовые эксперты объяснили, когда банки не смогут помочь жертвам мошенников

Финансовые эксперты объяснили, когда банки не смогут помочь жертвам мошенников

16 января 2024, 16:12
Фото: 1MI
Банки не всегда могут вернуть украденные средства жертвам мошенников из-за низкого уровня финансовой грамотности в России, отсутствия регулярной профилактики и недостаточно развитой законодательной базы, а также из-за того, что клиенты добровольно передали свои средства или данные от своих счетов.

В последнее время мошенники активно используют разные способы обмана, связанные с банковскими операциями. Они звонят, отправляют сообщения в соцсетях и СМС, стараясь заставить людей отдать им деньги.

Но что делать, если обман раскрывается и деньги украдены? Почему банки не всегда могут вернуть украденные средства законным владельцам? Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали финансовые эксперты Андрей Плотников и Екатерина Астахова.

Один из основных факторов — низкий уровень финансовой грамотности. Многие люди до сих пор ведутся на мошенников из-за незнания. Эксперты считают, что необходимо проводить регулярную профилактику и организовывать социальные курсы для пенсионеров, чтобы предупредить их о возможных схемах обмана.

Технически банки могут отследить и вернуть украденные деньги, но законодательство в России пока еще не готово для таких действий. Но, по мнению экспертов, это вопрос времени и в будущем такая возможность появится.

Кроме того, банки имеют право не помогать клиенту, если он сам передал свои средства или данные мошенникам. Такие случаи прописываются в договорах и освобождают банки от ответственности.

Екатерина Астахова советует быть осторожными при подозрительных звонках и не давать решение на адреналине. Важно повесить трубку и уточнить информацию, позвонив в официальные службы своего банка или другим проверенным источникам.

Надо помнить, что банки и другие организации никогда не звонят в открытую и не требуют денег. Если возникают подозрения, лучше уточнить информацию у служб безопасности банка или правоохранительных органов.

Подпишитесь
В ПГНИУ назвали очередным фейком информацию о закрытии Соликамского пединститута
Сегодня, 09:39
Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля увеличится до 630 тысяч рублей
Сегодня, 10:54
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о случаях коклюша в пермской школе
Сегодня, 10:23
Начальником департамента ЖКХ Перми станет чиновник из Орджоникидзевского района
Сегодня, 09:39
В Барде возбудили уголовное дело из-за вырубки леса в природном заказнике
Сегодня, 08:00
«Мотив отсутствует, корысти нет». Зампред правительства Прикамья не признает вину
Сегодня, 07:55