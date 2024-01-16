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ФОМС: По программе госгарантий более 100 млн россиян смогут пройти профосмотры

ФОМС: По программе госгарантий более 100 млн россиян смогут пройти профосмотры

16 января 2024, 07:37
Фото: 1MI
Правительство России утвердило программу государственных гарантий на бесплатное предоставление медицинской помощи гражданам в 2024 году и в плановый период 2025–2026 годов.

В рамках этой программы планируется увеличение расходов на все виды медицинской помощи, доступной гражданам бесплатно, включая профилактические осмотры, медицинскую реабилитацию и стационарное лечение, пишет РИА «Новости».

Регламентирован порядок проведения диспансеризации, и расширены сроки проведения углубленной диспансеризации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Особое внимание уделяется оценке здоровья граждан репродуктивного возраста и семей с детьми. Также в программе предусмотрено оказание медицинской помощи ветеранам боевых действий вне очереди. Значительное нововведение — консультирование пациентов медицинским психологом впервые включено в программу за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) с целью комплексной оценки здоровья.

В текущем году отмечен рекордный рост субвенций за последние пять лет, достигший 373,2 млрд рублей (113,6%). Подушевой норматив финансирования территориальных программ ОМС увеличен на 13,3% по сравнению с 2023 годом.

Изменения в структуре расходов включают увеличение финансирования первичной медико-санитарной помощи на 17%. Объемы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях увеличены на более чем 5%. Затраты на базовую программу ОМС в федеральных медицинских организациях увеличены на 13,6%.

Программа госгарантий предусматривает проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризаций для более чем 100 млн застрахованных лиц, что почти на 15 млн больше, чем в 2023 году.

Председатель ФОМС Илья Баланин отметил, что акцент на профилактике помогает не только сохранять здоровье, но и улучшать качество жизни. Прохождение диспансеризации помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, обеспечивая более эффективное лечение. Увеличение объемов профилактической помощи остается важным направлением.

В сфере специализированной медицинской помощи, включая онкологию и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), предусмотрено увеличение финансирования и нормативов объема. Например, на 2024 год запланировано провести 10 751 процедуру ЭКО, что на 27,1% больше, чем в предыдущем году.

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