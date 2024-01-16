Грязная фотозона и провал вечеринки: кто виноват — блогерша или ивент-агентство?

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
После того, как Анастасия Ивлеева сказала, что ивент-агентство DEPARTAMENT виновно в провале «голой вечеринки», агентство объявило о своем закрытии. Это произошло 12 января.
Возникает вопрос: насколько агентство влияло на формат и стиль вечеринки? Могли ли исполнители изменить задумку заказчика таким образом, чтобы результат был настолько отвратительным? Чтобы прояснить этот вопрос, интернет-издание «Подмосковье сегодня» поговорило с Ириной Кириной, владелицей ивент-агентства Dimirano.
В договоре между Анастасией Ивлеевой и DEPARTAMENT ИП Ивлеева была указана как заказчик, а DEPARTAMENT — как исполнитель. Они несут ответственность, это подтверждается блогершей. Но, основываясь на опыте, можно с уверенностью сказать, что это не совсем так, подчеркнула Кирина.
Организация любого мероприятия — не простая задача. Это требует не только креативных идей, но и аккуратной работы с документами и контрактами. Важно предусмотреть все возможные нюансы, связанные с финансами и персоналом, задействованными в проекте. И конечно, обсудить и зафиксировать все ключевые моменты: общую концепцию, идею и другие детали клиент всегда согласовывает заранее. И это, как сроки выполнения задач и ответственность сторон, фиксируется в договорах.
Организаторы могут быть виновны в некачественном исполнении. Например, грязная фотозона с дефектами — это ошибка организаторов, а выбор оформления фотозоны и ее смысла определяет или предлагает заказчик. DEPARTAMENT — крупный игрок в индустрии, с большим опытом, поэтому они должны знать обо всех этих нюансах. Мы тоже неоднократно сталкивались с проблемами при работе с известными личностями из-за неполных технических заданий блогеров, поэтому мы теперь разрабатываем подробный чек-лист для работы с ними, рассказала Кирина.
Она отметила, что организатор не может самостоятельно так изменить формат вечеринки, чтобы вызвать такое возмущение. Поэтому, даже если агентство предлагает «граничную» идею, заказчик решает, соглашаться ли ему на это или нет, и, следовательно, несет ответственность.