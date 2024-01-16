Грязная фотозона и провал вечеринки: кто виноват — блогерша или ивент-агентство?

Организация любого мероприятия — не простая задача. Это требует не только креативных идей, но и аккуратной работы с документами и контрактами. Важно предусмотреть все возможные нюансы, связанные с финансами и персоналом, задействованными в проекте. И конечно, обсудить и зафиксировать все ключевые моменты: общую концепцию, идею и другие детали клиент всегда согласовывает заранее. И это, как сроки выполнения задач и ответственность сторон, фиксируется в договорах.