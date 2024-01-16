Кафе, товарные знаки и каток. Приставы выставили на продажу имущества на 1,4 миллиард

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:16
В 2023 году судебные приставы Прикамья провели более 9 тыс. арестов имущества должников. На реализацию передано имущество общей стоимостью более 1 млрд 440 млн рублей, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.
В результате продажи имущества выручено порядка 378 млн рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Кроме того, взыскателям передано в счет погашения долга нереализованное в принудительном порядке имущество на сумму 205 млн рублей.
Самым дорогим имуществом, подвергшимся аресту, стало здание кафе-бара «Парнас» в Перми, на ул. Стахановской. Площадь арестованного здания — почти 430 кв. м. Здание было арестовано в рамках исполнительного производства об обращении взыскания на предмет залога с начальной продажной стоимостью 28 млн рублей.
Второе место в данном списке занимает земельный участок и находящийся на нем жилой дом площадью около 455 кв. м. в Орджоникидзевском районе Перми, оцененные почти в 25 млн рублей.
Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составляет 18 млн рублей. Именно за столько были реализованы на торгах два залоговых нежилых помещения, расположенных по ул., Клименко, д. 20 в Перми.
В рейтинге самого необычного имущества, сообщают приставы, арестованного в связи с неоплаченными задолженностями, фигурируют товарные знаки, доли в уставных капиталах, бездокументарные обыкновенные акции, строительный каток, медицинское оборудование.