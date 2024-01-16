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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

В пермском Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть температура в школах

Какой должна быть температура в школах и детских садах? Консультирует Роспотребнадзор

16 января 2024, 06:46
Фото: 1MI

В пермском Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть температура в школах

Зимой по этому вопросу усилен контроль.
Сюжет
Школа

В пермском Роспотребнадзоре напоминают, какой должна быть температура воздуха в школах и детских садах, согласно действующих СанПиН.

Так, температура воздуха должна быть на уровне:

  • в игровых помещениях детских садов для детей до 3-х лет от +22 до +24°C;
  • для детей от 3-х до 7-ми лет — от +21 до +24°C;
  • в школах — от +18 до +24°C.

Кроме того, относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в пределах 40 — 60%. Все помещения дошкольных организаций должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные — во время уроков.

#Здоровье#Школа#Температура воздуха#Детский сад#Температура
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