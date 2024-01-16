Какой должна быть температура в школах и детских садах? Консультирует Роспотребнадзор

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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В пермском Роспотребнадзоре напоминают, какой должна быть температура воздуха в школах и детских садах, согласно действующих СанПиН.
Так, температура воздуха должна быть на уровне:
Кроме того, относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в пределах 40 — 60%. Все помещения дошкольных организаций должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.
Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные — во время уроков.