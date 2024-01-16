properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Кому нельзя купаться в крещенской проруби? Рекомендации Роспотребнадзора

Кому нельзя купаться в крещенской проруби? Рекомендации Роспотребнадзора

16 января 2024, 06:11
Фото: 1MI
В этом году в Перми подготовлены три купели на территории Свердловского и Мотовилихинского районов.

Пермский краевой Роспотребнадзор рассказал, с какими медицинскими противопоказаниями нельзя купаться в крещенской проруби. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

Купание в ледяной проруби категорически запрещается людям со следующими заболеваниями: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания центральной и периферической нервной системы, болезни дыхательных путей, заболевания ЖКТ, мочеполовой и эндокринных систем.

Специалисты ведомства обращают внимание пермяков, что купаться в Крещение разрешено только в специально подготовленных для этого местах. Ранее сообщалось, что в этом году к 19 января в Перми будет оборудовано три места для купаний — купель на улице Пристанционной, 38 в Свердловском районе, на улице 1-я линия, 53 в Верхней Курье и на Мотовилихинском пруду.

Перед нырянием рекомендуется сделать пробежку и разминку. В процессе купания не следует нырять в прорубь вперед головой во избежание потери сознания. Кроме того, запрещается также прыгать или нырять.

Чтобы не допустить общего переохлаждения, не следует находиться в воде дольше одной минуты. Выйдя из купели необходимо насухо вытереться полотенцем, надеть теплую одежду и зайти в теплое помещение. Перед купанием в проруби категорически запрещено распитие алкогольных напитков.

Читайте также:
В Перми будут подготовлены три места для крещенских купанийСиноптик рассказал, какой будет погода на Крещение в Пермском краеСпасатели напомнили пермякам о мерах безопасности во время Крещенских купаний
#Роспотребнадзор#Крещение#Пруд#Заболевания#Купание#Прорубь#Купель#Сердечно-сосудистые заболевания#Прыжок#Алкогольные напитки#Медицинские противопоказания#Нервная система#Дыхательные пути#ЖКТ#Мочеполовая система#Эндокринная система#Специально подготовленные места#Пробежка#Разминка#Нырять#Потеря сознания#Общее переохлаждение#Минута#Вытираться полотенцем#Теплая одежда#Теплое помещение
Подпишитесь
«Мотив отсутствует, корысти нет». Зампред правительства Прикамья не признает вину
Сегодня, 07:55
В Барде возбудили уголовное дело из-за вырубки леса в природном заказнике
Сегодня, 08:00
В Прикамье отменили запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте
Сегодня, 05:56
Власти выдали разрешение на возведение строительного гипермаркета в микрорайоне Ива
Сегодня, 06:47
Экс-директор «Мотовилихинских заводов» в конце января покинет предприятия
Сегодня, 05:18
Власти Прикамья получат доступ к информации частных систем видеонаблюдения
Сегодня, 05:20