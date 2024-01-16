Кому нельзя купаться в крещенской проруби? Рекомендации Роспотребнадзора

Специалисты ведомства обращают внимание пермяков, что купаться в Крещение разрешено только в специально подготовленных для этого местах. Ранее сообщалось, что в этом году к 19 января в Перми будет оборудовано три места для купаний — купель на улице Пристанционной, 38 в Свердловском районе, на улице 1-я линия, 53 в Верхней Курье и на Мотовилихинском пруду.