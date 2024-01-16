Кому нельзя купаться в крещенской проруби? Рекомендации Роспотребнадзора

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Пермский краевой Роспотребнадзор рассказал, с какими медицинскими противопоказаниями нельзя купаться в крещенской проруби. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.
Купание в ледяной проруби категорически запрещается людям со следующими заболеваниями: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания центральной и периферической нервной системы, болезни дыхательных путей, заболевания ЖКТ, мочеполовой и эндокринных систем.
Специалисты ведомства обращают внимание пермяков, что купаться в Крещение разрешено только в специально подготовленных для этого местах. Ранее сообщалось, что в этом году к 19 января в Перми будет оборудовано три места для купаний — купель на улице Пристанционной, 38 в Свердловском районе, на улице 1-я линия, 53 в Верхней Курье и на Мотовилихинском пруду.
Перед нырянием рекомендуется сделать пробежку и разминку. В процессе купания не следует нырять в прорубь вперед головой во избежание потери сознания. Кроме того, запрещается также прыгать или нырять.
Чтобы не допустить общего переохлаждения, не следует находиться в воде дольше одной минуты. Выйдя из купели необходимо насухо вытереться полотенцем, надеть теплую одежду и зайти в теплое помещение. Перед купанием в проруби категорически запрещено распитие алкогольных напитков.