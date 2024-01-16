Корпорация МСП запустила сервис с мерами поддержки для продавцов маркетплейсов

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в компании видят масштабный рост новых регистраций бизнеса в онлайн-торговле — только в 2023 году было зарегистрировано 152 тысячи предпринимателей. Сервис предоставит представителям бизнеса — как начинающим, так и опытным — возможность использовать имеющиеся в их регионах меры поддержки, которые связаны с размещением и продвижением товаров или услуг в соцсетях и на маркетплейсах. Авторизованные пользователи МСП.РФ также получат специальные предложения от площадок в виде скидок, бонусов или других преференций.