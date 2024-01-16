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Корпорация МСП запустила сервис с мерами поддержки для продавцов маркетплейсов

Корпорация МСП запустила сервис с мерами поддержки для продавцов маркетплейсов

16 января 2024, 07:39
Фото: 1MI
На платформе МСП.РФ начал работать сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях». Он предназначен как для начинающих предпринимателей и самозанятых, так и для тех, кто уже на протяжении длительного времени занимается онлайн-торговлей и предоставлением услуг.

Пользователи платформы могут сравнивать условия по разным параметрам на различных площадках через специальный фильтр и получать от маркетплейсов специальные условия на продвижение услуг и оформление карточек товаров, пишет РИА Новости. Также сервис формирует подборку подходящих региональных мер поддержки для работы на маркетплейсах.

Например, предприниматели из Татарстана могут получить бесплатную помощь с размещением товаров на одной из выбранных площадок. Представителям малого и среднего предпринимательства из Ивановской области помогут с продвижением товаров на площадке на условиях софинансирования. Московские предприниматели могут получить бесплатные консультации по оформлению и запуску бизнес-страницы в социальных сетях, а также сопровождение персональными кураторами на всех этапах ведения бизнеса.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в компании видят масштабный рост новых регистраций бизнеса в онлайн-торговле — только в 2023 году было зарегистрировано 152 тысячи предпринимателей. Сервис предоставит представителям бизнеса — как начинающим, так и опытным — возможность использовать имеющиеся в их регионах меры поддержки, которые связаны с размещением и продвижением товаров или услуг в соцсетях и на маркетплейсах. Авторизованные пользователи МСП.РФ также получат специальные предложения от площадок в виде скидок, бонусов или других преференций.

Например, одна из площадок предоставляет авторизованным пользователям МСП.РФ скидку в размере 30% на размещение товара на главной странице, в то время как другая платформа предлагает до 60 тысяч бонусов новым клиентам на продвижение.

Кроме того, в сервисе МСП.РФ есть инструкции от экспертов площадок по вопросам, которые связаны с онлайн-торговлей: от регистрации на площадке и оформления карточек товаров или объявлений об услугах до настройки цен, логистики, аналитики и разработки стратегии продвижения товаров или услуг.

В новом сервисе представлены полезные инструменты для работы с Ozon, Avito, «ВКонтакте», «Ярмаркой Мастеров», «Мегамаркетом», «Профи.ру». Все площадки прошли отбор Корпорацией МСП и готовы помогать представителям малого и среднего предпринимательства запустить и развить свой бизнес в онлайн-продажах.

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