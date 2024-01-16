Кунгурская прокуратура через суд блокирует ряд сайтов с незаконным контентом

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Кунгурская городская прокуратура провела мониторинг интернета. В ходе проверки выявлен противоправный контент, касающийся сферы налоговых и финансовых правоотношений, сообщает региональная прокуратура.
Обнаружен ряд информационных ресурсов на которых размещались сведения о предоставлении на возмездной основе услуг «номинальных» директоров без последующего осуществления ими управленческих функций.
Согласно действующему законодательству указанная информация способствует совершению лицами вывода средств из-под финансового контроля государства.
По итогам проверки прокурором в Кунгурский городской суд направлено административное исковое заявление о признании данной информации запрещенной к распространению и ее блокировки. Иски находятся на рассмотрении.