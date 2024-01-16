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Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Кунгурская прокуратура через суд блокирует ряд сайтов с незаконным контентом

Кунгурская прокуратура через суд блокирует ряд сайтов с незаконным контентом

16 января 2024, 16:33
Фото: properm.ru
В частности, выявлены ресурсы, предлагающие услуги «зиц-председателя» для бизнеса.

Кунгурская городская прокуратура провела мониторинг интернета. В ходе проверки выявлен противоправный контент, касающийся сферы налоговых и финансовых правоотношений, сообщает региональная прокуратура.

Обнаружен ряд информационных ресурсов на которых размещались сведения о предоставлении на возмездной основе услуг «номинальных» директоров без последующего осуществления ими управленческих функций.

Согласно действующему законодательству указанная информация способствует совершению лицами вывода средств из-под финансового контроля государства.

По итогам проверки прокурором в Кунгурский городской суд направлено административное исковое заявление о признании данной информации запрещенной к распространению и ее блокировки. Иски находятся на рассмотрении.

#Интернет#Бизнес#Общество#Суд#Прокуратура
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