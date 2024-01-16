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Магазин турецкой мультибрендовой сети SuperStep откроется в Перми

Магазин турецкой мультибрендовой сети SuperStep откроется в Перми

16 января 2024, 03:34
Фото: pexels.com
Магазин начнет работу в конце первого квартала 2024 года.

В Перми в ТРК «Семья» откроется магазин сети SuperStep — это будет первый отдел турецкой сети в краевой столице. Он появится на втором этаже на площадке магазина Pro Sport, который закрылся.

В SuperStep продают широкий ассортимент кроссовок популярных брендов, например, Adidas, Puma, Reebok, Vans. Помимо кроссовок магазин реализует одежду и аксессуары. Всего по РФ у SuperStep открыто 45 магазинов.

Точной даты открытия точки в Перми нет, это произойдет в конце первого квартала 2024 года.

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#Пермь#Тц#Магазины#Трк семья#Одежда#ТРК#Кроссовки
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