Магазин турецкой мультибрендовой сети SuperStep откроется в Перми

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В Перми в ТРК «Семья» откроется магазин сети SuperStep — это будет первый отдел турецкой сети в краевой столице. Он появится на втором этаже на площадке магазина Pro Sport, который закрылся.
В SuperStep продают широкий ассортимент кроссовок популярных брендов, например, Adidas, Puma, Reebok, Vans. Помимо кроссовок магазин реализует одежду и аксессуары. Всего по РФ у SuperStep открыто 45 магазинов.
Точной даты открытия точки в Перми нет, это произойдет в конце первого квартала 2024 года.