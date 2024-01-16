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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля увеличится до 630 тысяч рублей

Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля увеличится до 630 тысяч рублей

16 января 2024, 10:54
Фото: Midjourney
Чаще всего семьи тратят маткапитал на улучшение жилья.

Официальный канал правительства России в Telegram-канале заявил об индексации материнского капитала. С 1 февраля 2024 года размер маткапитала на первого ребенка составит 630,4 тыс. рублей, на второго — 833 тыс. рублей. Маткапитал индексируется по фактической инфляции каждый год.

Получается, что сумма на рождение первого ребенка вырастет на 43,4 тыс. рублей, на второго — на 57,4 тыс. рублей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. По словам министра, чаще всего средства маткапитала семьи тратят на улучшение жилищных условий.

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