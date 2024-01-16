Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля увеличится до 630 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Официальный канал правительства России в Telegram-канале заявил об индексации материнского капитала. С 1 февраля 2024 года размер маткапитала на первого ребенка составит 630,4 тыс. рублей, на второго — 833 тыс. рублей. Маткапитал индексируется по фактической инфляции каждый год.
Получается, что сумма на рождение первого ребенка вырастет на 43,4 тыс. рублей, на второго — на 57,4 тыс. рублей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. По словам министра, чаще всего средства маткапитала семьи тратят на улучшение жилищных условий.