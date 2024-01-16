Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля увеличится до 630 тысяч рублей

Официальный канал правительства России в Telegram-канале заявил об индексации материнского капитала. С 1 февраля 2024 года размер маткапитала на первого ребенка составит 630,4 тыс. рублей, на второго — 833 тыс. рублей. Маткапитал индексируется по фактической инфляции каждый год.