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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

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Updated Сегодня, 13:07

Мэр Сочи Копайгородский рассказал, как в Сочи отметят Год семьи

Мэр Сочи Копайгородский рассказал, как в Сочи отметят Год семьи

16 января 2024, 13:05
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
Мэр Сочи Алексей Копайгородский анонсировал программу культурных мероприятий, которые пройдут в городе в 2024 году, и представил афишу событий.

Как напомнил мэр Сочи в своем телеграм-канале, президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Таким образом, культурная программа на текущий год сформирована с расчетом на зрителей разных возрастов. Копайгородский отметил, что акцент планируется сделать на истории России, ее культуре, традициях.

Для Сочи культурная программа на предстоящий год уже сформирована и распределена по сезонам, на что обратил внимание мэр города Алексей Сергеевич Копайгородский. Так, в феврале 2024 года в Сочи будет отмечаться годовщина проведения зимних Олимпийских игр — десять лет с даты их проведения. В марте пройдет Всемирный фестиваль молодежи.

В Сочи в 2024 году запланированы и другие фестивали, в числе которых мэр города Алексей Копайгородский отметил фестивали Игоря Бутмана и Юрия Башмета — они будут проводиться на нескольких площадках, а также серию международных кинофестивалей под названием «Победили вместе». Эти мероприятия проводятся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры. Также впервые будет проводиться фестиваль «КиноБраво», в котором примут участие государства Глобального Юга и БРИКС.

Как рассказал Копайгородский, афиша мероприятий, запланированных в городе на 2024 год, публикуется на информационном портале «Визит-Сочи». Алексей Сергеевич отметил, что сейчас портал готовят к перезапуску и обновляют, чтобы жители и гости курорта имели возможность ознакомиться со всей программой.

Планы по проведению массовых мероприятий по поручению мэра Алексея Сергеевича Копайгородского разрабатываются и утверждаются на базе оргкомитетов — речь идет о подготовке волонтеров, организации логистики, обеспечении мер безопасности.

Стоит отметить, что Алексей Сергеевич Копайгородский включен в тройку лучших мэров городов России — он признан эффективным управленцем, смог завоевать доверие и расположение горожан.

#Мэр#Сочи#Копайгородский Алексей Сергеевич
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