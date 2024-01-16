Мэр Сочи Копайгородский рассказал, как в Сочи отметят Год семьи

В Сочи в 2024 году запланированы и другие фестивали, в числе которых мэр города Алексей Копайгородский отметил фестивали Игоря Бутмана и Юрия Башмета — они будут проводиться на нескольких площадках, а также серию международных кинофестивалей под названием «Победили вместе». Эти мероприятия проводятся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры. Также впервые будет проводиться фестиваль «КиноБраво», в котором примут участие государства Глобального Юга и БРИКС.