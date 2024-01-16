«Молот» в гостях переиграл пензенский «Дизель»

Пермяки первыми вышли вперед, но еще до перерыва оказались в роли догоняющих. Свое преимущество «Дизель» отдавать, разумеется, не планировал: на старте второго периода молотобойцам удалось восстановить равенство, но победную шайбу Арсений Ерохин забросил лишь за 72 секунды до финальной сирены — 3:2.