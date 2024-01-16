«Молот» в гостях переиграл пензенский «Дизель»

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
В рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» встречался в Пензе с местным «Дизелем». Пермяки победили — счет матча 3:2.
Пермяки первыми вышли вперед, но еще до перерыва оказались в роли догоняющих. Свое преимущество «Дизель» отдавать, разумеется, не планировал: на старте второго периода молотобойцам удалось восстановить равенство, но победную шайбу Арсений Ерохин забросил лишь за 72 секунды до финальной сирены — 3:2.
Также шайбами у «Молота» отличились Егор Манин и Дмитрий Аржанов.
Сейчас «Молот» — третий в турнирной таблице ВХЛ с 67 очками. Также у молотобойцев одна игра в запасе относительно лидеров — «Рубина» и «Зауралья».
Следующий поединок «Молот» проведет 17 января в Казани против «Барса».