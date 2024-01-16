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Published Сегодня, 04:33

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Updated Сегодня, 04:33

«Молот» в гостях переиграл пензенский «Дизель»

«Молот» в гостях переиграл пензенский «Дизель»

16 января 2024, 04:33
Фото: ХК «Молот»
Пермский клуб остается в числе лидеров ВХЛ

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» встречался в Пензе с местным «Дизелем». Пермяки победили — счет матча 3:2.

Пермяки первыми вышли вперед, но еще до перерыва оказались в роли догоняющих. Свое преимущество «Дизель» отдавать, разумеется, не планировал: на старте второго периода молотобойцам удалось восстановить равенство, но победную шайбу Арсений Ерохин забросил лишь за 72 секунды до финальной сирены — 3:2.

Также шайбами у «Молота» отличились Егор Манин и Дмитрий Аржанов.

Сейчас «Молот» — третий в турнирной таблице ВХЛ с 67 очками. Также у молотобойцев одна игра в запасе относительно лидеров — «Рубина» и «Зауралья».

Следующий поединок «Молот» проведет 17 января в Казани против «Барса».

#Спорт#Хоккей#Молот#Вхл
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