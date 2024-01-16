Московские власти предоставляют кубинцам инвентарь для уборки снега

Власти Москвы объяснили, что кубинцы присоединились к уборке снега в центре города не из-за нехватки сотрудников, а потому что много желающих помочь, и это включает студентов и добровольцев.

В Москве появились кубинцы, которые присоединились к работе дворников в центре города. Но, как уточнили власти, это не связано с нехваткой сотрудников. В Москве достаточно людей, готовых помочь в условиях снегопадов, пишет 360tv.ru. Сотрудники ГБУ «Жилищник» районов ЦАО города Москвы уже полностью укомплектованы (около 17 тысяч человек). Однако в период обильных снегопадов прибегают к дополнительным ресурсам для уборки территорий округа, сообщили в пресс-службе. Кроме того, студенты также приходят на помощь для уборки снега. И среди них встречаются и кубинцы, которым предоставляют необходимое оборудование и специальную одежду. Ранее коммунальщики уже начали ликвидацию последствий снегопада в Москве. Они очищают тротуары, дороги и крыши от снега и наледи.