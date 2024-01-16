«Мотив отсутствует, корысти нет». Зампред правительства Прикамья не признает вину

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Бывшая зампред правительства Пермского края Елена Лопаева не считает себя виновной в предъявленных ей преступлениях, сообщили ее адвокаты и она сама в прениях сторон. Как сообщает журналист Properm.ru из зала суда, Лопаева заявила, что обвинение основано на оговоре, мотив и корысть не доказаны. «Фактов присвоения денег фонда не названо, мое обогащение не установлено», — отметила обвиняемая.
По словам Лопаевой, с ней некорректно обращались, когда она была в СИЗО. Например, в первые сутки ей не давали воды — это было все давлением, как и жесткие допросы дочерей. Экс-чиновника отметила, что следствие мягко относилось к экс-директору фонда «Содействие — XXI век» Елене Найдановой, которая летом 2022 года скрылась и всех оскорбила этим действием.
Подсудимая заявила, что без участия Найдановой дело не может быть рассмотрено и не может быть вынесен приговор. Она утверждает, что в показаниях Найдановой следствию есть несоответствия: «Это оговор меня».
Заявление Найдановой, что Лопаева была фактическим руководителем фонда обвиняемая назвала смешными, так как якобы не появлялась в фонде. Лопаева много раз повторила, что в фонде она никогда не была. А их знакомство с Найдановой не носит криминального характера.
Найданова считает, что цель следствия — наказать ее при отсутствии вины, а также в перспективе наказать бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова. Сейчас он является главой Минэкономразвития.
«В свою защиту сообщаю следующее: я действительно работала в правительстве, как координатор-исполнитель, а не куратор, как прозвучало в следствии. Я должна была информировать губернатора о взаимодействии с ЛУКОЙЛом и только с ним. Ничем другим я не занималась. Сам по себе факт того, что я занимала должность зампреда правительства не говорит о наличии у меня распорядительных функций в фонде», — отметила обвиняемая.
Лопаева называла ответственными за происходящее в фонде других сотрудников администрации и свидетелей по делу.
«Допросы касались только губернатора, в том числе по эпизоду, по которому в возбуждении уголовного дела по фактам ремонта второго этажа здания администрации губернатора было отказано, после чего мне было предъявлено обвинение. Мотив отсутствует, корысти нет, вины тоже нет», — утверждает подсудимая.
Тот факт, что деньги фонда тратились на нужды губернатора, подсудимая назвала «обеспечением комфортных условий работы высших должностных лиц», а вовсе не обогащением. Те же пресс-подходы, уточнила Лопаева, обеспечивались фуршетами, а это может по закону оплачиваться из внебюджетных фондов. В своей речи она также назвала затраты на выборы 2017 года из фонда вполне обоснованными, поскольку эти деньги тратились для привлечения избирателей. Далее в прениях выступили адвокаты.
Защитник Александр Березин указал, что по делу Лопаевой из-за допущенных процессуальных нарушений не может быть вынесен приговор. Он говорит, что сотрудники следственных органов допустили много нарушений, которые, например, были связаны с показаниями сотрудников органов предварительного следствия о том, что она скрывалась, называла неверные данные о месте жительства и отключала телефон во время задержания и избрании меры пресечения в Нижнем Новгороде.
По словам адвоката, ни один из свидетелей обвинения не дает показаний о присвоении Лопаевой денег фонда.
«Мы запутались в тысяче чеков, алкоголь, сигары, горки, кроссовки, но нецелевое расходование средств фонда не говорит о присвоении, утверждает адвокат. За 40 месяцев и семь дней следствия можно было найти системность в этих тратах», — пояснил Березин.
Либо нужно возвращать дело прокурору, либо прекратить уголовное преследование Лопаевой и вынести оправдательный приговор, считает защита.
«Лена, кинь мне на две бутылки вина, я к Курентзису поеду. Такое общение к таким делам и приводит», — вспоминает защита Лопаевой прослушанные записи переговоров Лопаевой и экс-губернатора Прикамья Максима Решетникова.
Из уст защитников звучит мнение: «Фонд — это некий кошелек губернатора для оперативного решения различных вопросов, в том числе — социально-значимых». Эта конструкция, которая создалась в Пермском крае, когда Лопаева стала передаточным звеном или посредником между фондом и структурами власти Пермского края. «Не стало финансирования ЛУКОЙЛА и фонд опустел», — отметил адвокат Михали Постаногов.
«Какая могла быть конспирация, когда об оплате представительских расходов и об этом знают все в администрации губернатора? Или про оплату избирательной компании, это секрет Полишинеля? Стоит сказать, что на выборы деньги за свою работу получали агитаторы, сотрудники штабов. Они реально занимались тем, что делали выборы привлекательными для населения», — заявил Постаногов.
Как рассуждал Постаногов про представительские расходы губернатора: «Если губернатор едет в Москву в командировку, ему дают официальные командировочные по 700 рублей в день. Но на эти деньги невозможно жить и питаться, и все это понимают».
Как ранее заявила в прениях гособвинитель Светлана Плотникова, экс-председателя правительства Пермского края Елену Лопаеву нужно признать виновной в хищении денег фонда и назначить ей 6 лет колонии общего режима, а также оштрафовать на 900 тыс. рублей. В качестве дополнительного наказания ее просят лишить права занимать должности на госслужбе в течение 2,5 лет.
Изначально обвинение предъявлялось двум фигуранткам — Елене Лопаевой и бывшей директору фонда «Содействие — XXI век» Елене Найдановой. Но дело в отношении второй обвиняемой было выделено в отдельное производство после того, как 19 июля 2023 года она была объявлена в розыск. По одной из версий, 9 июля она покинула страну, воспользовавшись возможностью передвигаться — суд не ограничивал ей переезды по территории России. После этого в пермских СМИ вышло ее скандальное интервью, где во всем произошедшем Найданова обвинила экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова. Он проходит по делу свидетелем, в суде оглашались данные его допросов, речь в них идет о тратах денег фонда в том числе на личные нужды главы региона.
В начале декабря Лопаевой продлили до 7 февраля запрет определенных действий. Ей запрещено выходить из дома без разрешения суда, за исключением посещения судебного процесса, походов в магазин и визитов к врачу. Также Елене Лопаевой нельзя пользоваться интернетом, мобильным телефоном, общаться с другими фигурантами дела.
По версии следствия, Лопаева, занимавшая с 26 июня 2017 года должность заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Пермского края, являлась куратором-исполнителем соглашения с фондом «Содействие — XXI век» от региональных властей. Она вступила в сговор с директором фонда Еленой Найдановой, чтобы обманным путем похитить свыше 50 млн рублей. Лопаевой и Найдановой изначально инкриминировалась ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
Следствие считает, что директор фонда Найданова обналичивала через подставные юрлица деньги, перечисленные на благотворительность компанией ЛУКОЙЛ. Деньги она передавала Лопаевой. Ущерб оценивается в сумму более 67,7 млн рублей. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю, расследованием изначально занимались в региональном следственном комитете, потом дело было передано в центральный аппарат. Сейчас окончено предварительное расследование и подозреваемые знакомятся с материалами.