properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Начальником департамента ЖКХ Перми стал замглавы района Вадим Казанцев

Начальником департамента ЖКХ Перми станет чиновник из Орджоникидзевского района

16 января 2024, 09:39
Фото: properm.ru

Начальником департамента ЖКХ Перми стал замглавы района Вадим Казанцев

Нового начальника официально еще не представили коллективу.

Должность начальника департамента ЖКХ Перми занял замглавы Орджоникидзевского района Вадим Казанцев, сообщает «Ъ-Прикамье». Пресс-служба администрации города эту информацию еще не подтвердила.

Ранее Казанцев курировал в администрации района отдел благоустройства, градостроительства, земельных и имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений, сектор по взаимодействию с административными органами, а также сектор потребительского рынка.

Источник утверждает, что Казанцев уже находится на новом рабочем месте, но официально еще не представлен действующему коллективу. Назначение нового должностного лица связано с уходом с поста Станислава Баскакова 12 января на новое место работы в «Т Плюс». Также сообщалось, что в качестве исполняющего обязанности главы ведомства назначен Олег Белоусов.

Читайте также:
Стало известно, кто возглавит департамент ЖКХ Перми после ухода Станислава БаскаковаГлава департамента ЖКХ Перми станет руководителем филиала «Т Плюс»Глава департамента ЖКХ Перми Станислав Баскаков займется сносом аварийных домов
#Градостроительство#Жкх#Благоустройство#Т плюс#Администрация#Орджоникидзевский район#Земельные отношения#Жилищно-коммунальное хозяйство#Станислав Баскаков#Олег Белоусов#Вадим Казанцев#Имущественные отношения#Жилищные отношения
Подпишитесь
В ПГНИУ назвали очередным фейком информацию о закрытии Соликамского пединститута
Сегодня, 09:39
Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля увеличится до 630 тысяч рублей
Сегодня, 10:54
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о случаях коклюша в пермской школе
Сегодня, 10:23
В Барде возбудили уголовное дело из-за вырубки леса в природном заказнике
Сегодня, 08:00
«Мотив отсутствует, корысти нет». Зампред правительства Прикамья не признает вину
Сегодня, 07:55