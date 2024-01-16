Начальником департамента ЖКХ Перми станет чиновник из Орджоникидзевского района

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Должность начальника департамента ЖКХ Перми занял замглавы Орджоникидзевского района Вадим Казанцев, сообщает «Ъ-Прикамье». Пресс-служба администрации города эту информацию еще не подтвердила.
Ранее Казанцев курировал в администрации района отдел благоустройства, градостроительства, земельных и имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений, сектор по взаимодействию с административными органами, а также сектор потребительского рынка.
Источник утверждает, что Казанцев уже находится на новом рабочем месте, но официально еще не представлен действующему коллективу. Назначение нового должностного лица связано с уходом с поста Станислава Баскакова 12 января на новое место работы в «Т Плюс». Также сообщалось, что в качестве исполняющего обязанности главы ведомства назначен Олег Белоусов.