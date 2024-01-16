Начальником департамента ЖКХ Перми станет чиновник из Орджоникидзевского района

Источник утверждает, что Казанцев уже находится на новом рабочем месте, но официально еще не представлен действующему коллективу. Назначение нового должностного лица связано с уходом с поста Станислава Баскакова 12 января на новое место работы в «Т Плюс». Также сообщалось, что в качестве исполняющего обязанности главы ведомства назначен Олег Белоусов.