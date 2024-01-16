Назначен новый руководитель пермского регионального центра организации закупок

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
С 16 января директором государственного казенного учреждения Пермского края «Центр организации закупок» назначена Вера Ануфриева. Об этом сообщают в Министерстве закупок Пермского края.
Ранее новый руководитель ГКУ ПК «ЦОЗ» Вера Ануфриева исполняла обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края, занимала должность замминистра, начальника управления топливно-энергетического комплекса министерства.
Место директора краевого центра организации закупок стало вакантным после перехода на должность главы Березников Алексея Казаченко, возглавлявшего учреждение с 2019 года.