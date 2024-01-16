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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Назначен новый руководитель пермского регионального центра организации закупок

Назначен новый руководитель пермского регионального центра организации закупок

16 января 2024, 16:13
Фото: Министерство закупок Пермского края
Ранее Вера Ануфриева работала в краевом минтарифов.

С 16 января директором государственного казенного учреждения Пермского края «Центр организации закупок» назначена Вера Ануфриева. Об этом сообщают в Министерстве закупок Пермского края.

Ранее новый руководитель ГКУ ПК «ЦОЗ» Вера Ануфриева исполняла обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края, занимала должность замминистра, начальника управления топливно-энергетического комплекса министерства.

Место директора краевого центра организации закупок стало вакантным после перехода на должность главы Березников Алексея Казаченко, возглавлявшего учреждение с 2019 года.

#Политика#Назначение#Власть#Исполнительная власть
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