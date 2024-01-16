«Не привыкли жить в таких условиях». Соликамская модель участвует в шоу на выживание

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Модель из Соликамска Виктория Одинцова снялась в шоу «Выжить в Самарканде». Во вступительной сцене шоу она появилась на вертолете и заявила: «Я инфлюенсер, модель, я уже была на других проектах и доходила достаточно далеко. Для меня принципиально в этом проекте дойти до финала».
При этом сама девушка предпочитает, чтобы ее называли не Виктория, а Вики. На то, что в шоу участвует уроженка Соликамска, обратило внимание издание 59.RU.
«Меня не стоит бояться, но стоит опасаться, потому что мотивация сильная, характер у меня тоже непростой, прогнуть меня под себя точно не получится», — пояснила модель.
Виктория Одинцова попала в звездную команду Павла Воли, также с ней были Влад Топалов, Сергей Гореликов, Митя Фомин, Назима, Юлия Паршута. Их противниками стала команда из простых людей, которые не знамениты — народная команда. Участники шоу поборются за 10 млн рублей.
Одинцова пояснила, что какую-то часть в случае победы она потратит на благотворительность, остальную часть — «на себя любимую».
Звездная команда, в которой была Одинцова, в первом выпуске отправилась выживать в горы, в которых, якобы, никогда не было людей. При этом для участников был построен лагерь и душ, правда, в душе не было воды.
Павел Воля предупредил, что в горах повсюду ядовитые пауки, шакалы, волки и двухметровые кобры. Он призвал не ходить участников шоу по одному.
Первым заданием стало обустройство юрты — у юрты уже был построен каркас, а у участников — инструкция. «Мы не привыкли жить в таких условиях», — отметила модель.