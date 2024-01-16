«Не привыкли жить в таких условиях». Соликамская модель участвует в шоу на выживание

Модель из Соликамска Виктория Одинцова снялась в шоу «Выжить в Самарканде». Во вступительной сцене шоу она появилась на вертолете и заявила: «Я инфлюенсер, модель, я уже была на других проектах и доходила достаточно далеко. Для меня принципиально в этом проекте дойти до финала».