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В Чусовом 15 января простились с 38-летним стрелком-сапером из Пермского края

Остались жена и сын. На СВО убили 38-летнего стрелка-сапера из Пермского края

16 января 2024, 02:57
Фото: vk.com/glavachusovoy

В Чусовом 15 января простились с 38-летним стрелком-сапером из Пермского края

Дата гибели военного неизвестна.

В Пермском крае 15 января простились с убитым на СВО 38-летним военным. По данным главы Чусовского округа Сергея Белова, Дмитрий Липин родился в 1985 году в Чусовом. После окончания 9 классов поступил в профессионально-техническое училище №9, где получил специальность «Станочник широкого профиля».

В течение десяти лет он работал на Чусовском металлургическом заводе. Липин решил заключить контракт для участия в СВО, он был стрелком-сапером. Дату заключения контракта чиновник не раскрывает, но уточняет, что рядовой был убит 14 декабря. Его посмертно наградили Орденом Мужества.

У него остались жена и сын.

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