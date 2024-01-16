Остались жена и сын. На СВО убили 38-летнего стрелка-сапера из Пермского края

В течение десяти лет он работал на Чусовском металлургическом заводе. Липин решил заключить контракт для участия в СВО, он был стрелком-сапером. Дату заключения контракта чиновник не раскрывает, но уточняет, что рядовой был убит 14 декабря. Его посмертно наградили Орденом Мужества.