properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Пермские спектакли-претенденты на «Золотую маску» не увидит московская публика

Пермские спектакли-претенденты на «Золотую маску» не увидит московская публика

16 января 2024, 14:21
Фото: 1MI
Организаторы фестиваля приняли решение отменить гастрольные поездки провинциальных театров в столицу.

Союз театральных деятелей РФ отменил показы региональных театров в Москве в рамках фестиваля «Золотая маска» нынешнего года. Об этом сообщает telegram-канал Национальной театральной премии «Золотая маска».

В фестивале примут участие лишь столичные театры. Для отсмотра конкурсных спектаклей, поставленных в провинции, жюри будет ездить в командировки по всей России.

Новость уже вызвала массовую критику, отмечает «Новый компаньон»: фестиваль «Золотая маска» давал практически единственную возможность для москвичей посмотреть лучшие театральные работы нестоличной России, а для региональных и муниципальных театров — выступить перед столичной публикой. Теперь эта возможность исчезла.

Напомним, что номинантами на «Золотую маску» в этом году от региона стали:

  • Театр-Театр — спектакли «Сонная лощина» (12+) и «Катерина Измайлова» (18+).
  • Пермский театр оперы и балета — балет «Севагин/Самодуров/Пимонов» (12+), оперы «Замок герцога Синяя Борода» (18+) и «Бал-маскарад» (16+).
  • Постановка Дягилевского фестиваля — «Персефона».

В прошлом году пермские театры опубликовали открытое письмо союзу театральных деятелей РФ в связи с конфликтом вокруг премии «Золотая Маска». Письмо опубликовано на сайте Театра-Театра и Пермского театра оперы и балета.

В письме отмечается, что театры готовы принимать участие в обсуждениях, связанных с изменениями премии.

Предлагаемые изменения премии делают механизм работы «Золотой Маски» непрозрачным, размывая основную ценность премии. Одна из проблем изменений — существенное сокращение конкурсов и номинаций. При этом раньше был тренд на расширение — только так можно было правдиво отражать реальность современного российского театра, отмечают театры.

Читайте также:
Пермские театры собрали 46 номинаций «Золотой маски»Пермские театры выступили против изменений «Золотой Маски»«Маска», мы тебя не знаем, или Как политика убивает главную театральную премию страны
#Культура#Золотая маска#Театр#Гастроли
Подпишитесь
В ПГНИУ назвали очередным фейком информацию о закрытии Соликамского пединститута
Сегодня, 09:39
Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля увеличится до 630 тысяч рублей
Сегодня, 10:54
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о случаях коклюша в пермской школе
Сегодня, 10:23
Начальником департамента ЖКХ Перми станет чиновник из Орджоникидзевского района
Сегодня, 09:39
В Барде возбудили уголовное дело из-за вырубки леса в природном заказнике
Сегодня, 08:00
«Мотив отсутствует, корысти нет». Зампред правительства Прикамья не признает вину
Сегодня, 07:55