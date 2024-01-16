Пермские спектакли-претенденты на «Золотую маску» не увидит московская публика

Предлагаемые изменения премии делают механизм работы «Золотой Маски» непрозрачным, размывая основную ценность премии. Одна из проблем изменений — существенное сокращение конкурсов и номинаций. При этом раньше был тренд на расширение — только так можно было правдиво отражать реальность современного российского театра, отмечают театры.