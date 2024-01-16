Пермские спектакли-претенденты на «Золотую маску» не увидит московская публика

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Союз театральных деятелей РФ отменил показы региональных театров в Москве в рамках фестиваля «Золотая маска» нынешнего года. Об этом сообщает telegram-канал Национальной театральной премии «Золотая маска».
В фестивале примут участие лишь столичные театры. Для отсмотра конкурсных спектаклей, поставленных в провинции, жюри будет ездить в командировки по всей России.
Новость уже вызвала массовую критику, отмечает «Новый компаньон»: фестиваль «Золотая маска» давал практически единственную возможность для москвичей посмотреть лучшие театральные работы нестоличной России, а для региональных и муниципальных театров — выступить перед столичной публикой. Теперь эта возможность исчезла.
Напомним, что номинантами на «Золотую маску» в этом году от региона стали:
В прошлом году пермские театры опубликовали открытое письмо союзу театральных деятелей РФ в связи с конфликтом вокруг премии «Золотая Маска». Письмо опубликовано на сайте Театра-Театра и Пермского театра оперы и балета.
В письме отмечается, что театры готовы принимать участие в обсуждениях, связанных с изменениями премии.
Предлагаемые изменения премии делают механизм работы «Золотой Маски» непрозрачным, размывая основную ценность премии. Одна из проблем изменений — существенное сокращение конкурсов и номинаций. При этом раньше был тренд на расширение — только так можно было правдиво отражать реальность современного российского театра, отмечают театры.