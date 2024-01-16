Пермячка смогла удивить Агзамова посикунчиками и пройти во второй тур «Битвы шефов»

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Жительница Перми Ксения Салахова впечатлила жюри кулинарного телешоу посикунчиками и прошла во второй тур «Битва шефов». Она подала горячие пирожки с горчичным соусом.
Пермячка рассказала, что занимается восточными танцами и наращиванием ресниц на дому. Пока члены жюри — Ренат Агзамов и Константин Ивлев — наслаждались пермским лакомством, Ксения успела продемонстрировать свой танцевальный талант.
По итогам первого тура, члены телепередачи позвали Ксению к себе в команды, однако в качестве куратора пермячка выбрала Агзамова. Следующим заданием Салаховой было приготовить бургер «Джуси Люси». В этот раз с заданием ей справиться не удалось. Участница ушла из проекта, так и не попав в финал.