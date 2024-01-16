Пермячка смогла удивить Агзамова посикунчиками и пройти во второй тур «Битвы шефов»

По итогам первого тура, члены телепередачи позвали Ксению к себе в команды, однако в качестве куратора пермячка выбрала Агзамова. Следующим заданием Салаховой было приготовить бургер «Джуси Люси». В этот раз с заданием ей справиться не удалось. Участница ушла из проекта, так и не попав в финал.