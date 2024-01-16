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Пермячка смогла удивить Агзамова посикунчиками и пройти во второй тур «Битвы шефов»

Пермячка смогла удивить Агзамова посикунчиками и пройти во второй тур «Битвы шефов»

16 января 2024, 08:12
Фото: Скриншот из телешоу «Битва шефов»
Пока жюри наслаждались блюдом, участница продемонстрировала свои танцевальные навыки.

Жительница Перми Ксения Салахова впечатлила жюри кулинарного телешоу посикунчиками и прошла во второй тур «Битва шефов». Она подала горячие пирожки с горчичным соусом.

Пермячка рассказала, что занимается восточными танцами и наращиванием ресниц на дому. Пока члены жюри — Ренат Агзамов и Константин Ивлев — наслаждались пермским лакомством, Ксения успела продемонстрировать свой танцевальный талант.

По итогам первого тура, члены телепередачи позвали Ксению к себе в команды, однако в качестве куратора пермячка выбрала Агзамова. Следующим заданием Салаховой было приготовить бургер «Джуси Люси». В этот раз с заданием ей справиться не удалось. Участница ушла из проекта, так и не попав в финал.

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#Пермячка#Второй тур#Телепередача#Финал#Агзамов#Битва шефов#Посикунчики#Горчичный соус#Восточные танцы#Наращивание ресниц#Ренат Агзамов#Константин Ивлев#Куратор#Бургер «Джуси Люси»
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