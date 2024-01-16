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По делу убийства пермского бизнесмена Александра Лукова задержаны три человека

По делу убийства пермского бизнесмена Александра Лукова задержаны три человека

16 января 2024, 12:41
Фото: Midjourney
По мнению следственных органов, один из задержанных является организатором убийства.

В ходе расследования убийства пермского бизнесмена Александра Лукова были задержаны три человека. По версии следствия, один из задержанных является организатором убийства. Об этом сообщил руководитель СК по Пермскому краю Денис Головкин изданию RG.RU.

Ранее сообщалось, что арест предполагаемого убийцы Лукова, Руслана Шардакова, продлен до 5 апреля 2024 года. Пресс-служба суда сообщила, что на время проведения следственных мероприятий 16 ноября подозреваемому назначили арест в СИЗО — до 15 января 2024 года.

Александр Луков убит вечером, 5 октября прошлого года, около своего бара в Орджоникидзевском районе. Некто выстрелил в бизнесмена из огнестрельного оружия, а после скрылся с места преступления. Мужчина скончался на месте.

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#Пермь#Задержание#Убийство#Бар#Сизо#Арест#Орджоникидзевский район#Огнестрельное оружие#Подозреваемый#Александр Луков#Организатор#Руслан Шардаков
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