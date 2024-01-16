Предприниматель из Юсьвы попался на мошенничестве с бюджетными средствами

С июля по сентябрь 2021 года фигурант изменил часть выполняемых работ, что привело к нарушениям исполнения муниципальных контрактов, снижению объема, удешевлению выполненных работ и используемых материалов. Также индивидуальный предприниматель предоставил заказчикам заведомо подложные документы о соответствии качества уложенного асфальтобетона. В действительности выполненные работы не отвечали требованиям ГОСТ, что подтвердила проведенная экспертиза.