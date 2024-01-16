properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Предприниматель из Юсьвы попался на мошенничестве с бюджетными средствами

Предприниматель из Юсьвы попался на мошенничестве с бюджетными средствами

16 января 2024, 07:14
Мужчина на благоустройстве дворов похитил порядка 2 миллионов рублей.

Кудымкарский городской суд вынес приговор в отношении 39-летнему жителю Юсьвы. Мужчину признали виновным в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Предприниматель заключил с муниципальным бюджетным учреждением и администрацией Юсьвинского муниципального округа контракты по благоустройству придомовых территорий.

С июля по сентябрь 2021 года фигурант изменил часть выполняемых работ, что привело к нарушениям исполнения муниципальных контрактов, снижению объема, удешевлению выполненных работ и используемых материалов. Также индивидуальный предприниматель предоставил заказчикам заведомо подложные документы о соответствии качества уложенного асфальтобетона. В действительности выполненные работы не отвечали требованиям ГОСТ, что подтвердила проведенная экспертиза.

В результате администрации Юсьвинского муниципального округа причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму порядка 2 млн. рублей.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 «Мошенничество».

Суд с учетом неотбытой части наказания по ранее вынесенному приговору назначил виновному 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 3 месяца, а также обязал возместить причиненный материальный ущерб.

#Общество#Суд#Криминал#Мошенничество#Мошенники#Мошенник#Юсьва
Подпишитесь
«Мотив отсутствует, корысти нет». Зампред правительства Прикамья не признает вину
Сегодня, 07:55
В Барде возбудили уголовное дело из-за вырубки леса в природном заказнике
Сегодня, 08:00
В Прикамье отменили запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте
Сегодня, 05:56
Власти выдали разрешение на возведение строительного гипермаркета в микрорайоне Ива
Сегодня, 06:47
Экс-директор «Мотовилихинских заводов» в конце января покинет предприятия
Сегодня, 05:18
Власти Прикамья получат доступ к информации частных систем видеонаблюдения
Сегодня, 05:20