Предприниматель из Юсьвы попался на мошенничестве с бюджетными средствами

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Кудымкарский городской суд вынес приговор в отношении 39-летнему жителю Юсьвы. Мужчину признали виновным в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Предприниматель заключил с муниципальным бюджетным учреждением и администрацией Юсьвинского муниципального округа контракты по благоустройству придомовых территорий.
С июля по сентябрь 2021 года фигурант изменил часть выполняемых работ, что привело к нарушениям исполнения муниципальных контрактов, снижению объема, удешевлению выполненных работ и используемых материалов. Также индивидуальный предприниматель предоставил заказчикам заведомо подложные документы о соответствии качества уложенного асфальтобетона. В действительности выполненные работы не отвечали требованиям ГОСТ, что подтвердила проведенная экспертиза.
В результате администрации Юсьвинского муниципального округа причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму порядка 2 млн. рублей.
Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 «Мошенничество».
Суд с учетом неотбытой части наказания по ранее вынесенному приговору назначил виновному 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 3 месяца, а также обязал возместить причиненный материальный ущерб.